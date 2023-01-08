AKP Grup Başkanvekili Turan: Seçimi cumhurbaşkanı kararıyla yapmak istiyoruz

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16 dakika önce

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçimleri, Cumhurbaşkanı kararıyla yapmak istediklerini söyledi ve “Cumhurbaşkanı seçim kararı aldıktan sonra bu resmi gazetede yayınlanacaktır. O yayınladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir” dedi.

Kanal 7 yayınına katılan Bülent Turan, seçimleri normal zamanı olan 18 Haziran’da yapmak istediklerini, ama sınavlar, bayramlar, okulların kapanması, hac dönemi, mevsim şartları gibi faktörleri de göz önüne alarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Turan, şöyle devam etti;

“Biz 5 yıldan 5 yıla seçim olsun dedik; ama muhalefet ‘5 senedir her yıl erken seçim olacak’ dedi, ama gördüler ki, 18 Haziran’a birkaç ay kaldı. Bu tarihten sonra hangi ayda olursa olsun adını koymak lazım. Bundan sonra yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir, normal seçimdir. Seçim dönemi artık başlamıştır. Biz hala 18 Haziran’ı istiyoruz. Ancak 6’lı masanın sözcüleri ‘6 Nisan’dan önce yapılacak seçimlere açığız, sonrası için bize gelmeyin’ dediler. ‘Bize gelmeyin’ demek, ‘Meclisten seçim kararını çıkartmayacağız’ demektir, biz de diyoruz ki ‘bakalım uygun olan tarih hangisiyse, hac mevsimi var, okulların kapanması var, Ramazan ve Kurban bayramları var, hangi tarih uygunsa Cumhurbaşkanımız Anayasanın kendisine verdiği yetkiyle kararı verir. Biz de seçim takvimini başlatalım’ diyoruz.

"Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar Resmi Gazetede yayımlanacaktır. O yayınladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir. Hiç olmadığı kadar güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Tüm dünyada yaşanan süreç ortada. Cumhurbaşkanımız da Cumhur İttifakı da büyük bir farkla seçimi alacaktır. İddia ediyorum, Cumhurbaşkanımız tarihin en yüksek oyunu alacaktır. Meclis’te de şu ankinden daha fazla sandalye alacağız."

Üç dönem kuralı

AKP’nin 3 dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soru üzerine de Turan, partinin 3 dönem kuralının geçen dönemlerde uygulanmadığını; fakat bu dönem için kararı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) devrettiği söyledi.

Turan, “Cumhurbaşkanımızın eli rahatlasın diye, 3 dönem vekillik yapan kim varsa başta şahsımı söylüyorum, bunun uygulanması gerektiğini ifade ediyorum. Bırakın değişelim, dünyanın sonu değil, kimse de vazgeçilmez değil. Ben Çanakkale’de hakkıyla vekillik yaptığımı düşünüyorum. Ama Cumhurbaşkanımız diyorsa ki 3 dönem benim için daha kıymetli bir değerdir, baş göz üstüne. Siyasetten başka hizmet imkanı yok mu? Vekil olmadan hizmet edilemez mi? Partimizin kurullarına çağrıda bulunuyorum, ihtiyaç varsa değişelim, bunu uygulayalım. Yerimize yeni arkadaşlar gelsin” şeklinde konuştu.

'Erdoğan'ı başbakan yapmaya çalışıyorlar'

Altılı Masa’nın parlamenter sistemi getireceğiz vaadine ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Bununla birlikte dünyada hiçbir millet demokratik bir kazanımını, aldığı yetkiyi geri vermemiştir. Hiçbir parlamenter sistem krallığa geri dönmedi. Hiçbir başkanlık sistemi parlamenter sisteme geri dönmedi. Bunun hepsi bir kazanımdır. Olmaz ama diyelim ki oldu. Parlamenter sisteme geri geçmek istediler; bu teknik olarak mümkün mü? Şu anda Türkiye’nin en büyük partisi AK Parti değil mi? AK Parti’nin en kötü günü %40. Bunların tüm çalışmaları aslında, Erdoğan’ı bir daha başbakan yapmak için atılan bir adımdır" dedi.

Turan ayrıca, önümüzdeki hafta Meclis’te memur ve emekliye verilen zamların görüşüleceğini, daha sonra sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunun Meclise geleceğinin planlandığını ifade etti.