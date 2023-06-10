Türk kargo gemisini kaçırma girişimine İtalya donanması operasyon düzenledi

Türkiye'den Fransa'ya giden bir kargo gemisine gizlenen bir grup göçmenin geminin kontrolünü ele geçirmesi üzerine İtalya donanması kurtarma operasyonu düzenledi.

Askerler helikopterle gemiye indirildi

Ansa haber ajansına göre geminin komuta merkezini ele geçirmeye çalışan bıçaklı 4-5 kişilik bir grup tespit edildi.

İtalya güvenlik güçleri ardından da geminin çeşitli yerlerine gizlenen diğer kaçakları bularak operasyonu tamamladı.

Ansa’ya göre gemiye kaçak giren grupta 13 erkek ve 2 kadın bulunuyordu. Kamu yayıncısı Rai de göçmenlerin Suriye, Afganistan ve Iraklı olduklarını belirtti.