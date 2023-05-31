AKP’de yeni kabine için neler konuşuluyor?

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

bir saat önce

14 Mayıs’ta yapılan Milletvekili Genel Seçimleri ve 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni kabinesini açıklamaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.

TBMM’de Cuma günü yapılacak milletvekili yemin töreninin ardından Erdoğan’ın da yeni kabinesini aynı gün açıklaması yüksek olasılık görülüyor.

Erdoğan’ın YSK’nın kesin sonuçları açıklama takvimine göre Cumartesi günü yemin edip resmen görevine başlaması bekleniyor.

Kabine için iki olasılık

YSK’nın kesin sonuçları açıklamasının ardından, milletvekilleri Cuma günü yemin ederek göreve başlayacak.

AKP kulislerinde, yeni kabine için çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın Cuma günü kabinesini açıklayabileceği konuşuluyor.

Kabinenin nasıl şekilleneceği konusunda ise iki seçenekten söz ediliyor.

Birincisi, Erdoğan’ın mevcut kabinede yer alan ancak milletvekili seçilen bazı bakanları yeniden kabineye alabileceği yönünde.

Bu çerçevede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi beklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum, kabinede yer alması olası isimler olarak görülüyor.

‘Sil baştan yeni kabine olabilir’

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AKP kulislerinde konuşulan bir başka iddia ise Erdoğan’ın, kabineyi sil baştan yenileyeceği ve milletvekili seçilen bakanların hiçbirisini kabineye almayacağı ve kabinenin tamamen yeni isimlerden oluşacağı yönünde.

Bu görüşü savunanlar Erdoğan’ın, milletvekilliği seçiminde üç dönem kuralını istisnasız uyguladığını, bir kişinin kabineye yeniden alınması halinde “kırılma yaratabileceği”ni belirterek, Erdoğan’ın “sil baştan değişim stratejisini uygulayabileceği” görüşünü dile getiriyor.

Ayrıca, yeni dönemde sandalye sayısının 268’e düşmesi nedeniyle, komisyon çoğunluğunun ancak MHP desteğiyle sağlanabildiği, geçen dönemde olduğu gibi milletvekili seçilen isimlerin bakan olarak atanmasının sıkıntı yaratabileceği düşünülüyor.

Geçen dönem kabinesinde daha çok “teknokrat” isimlere yer veren Erdoğan’ın, bu dönem siyasi deneyimi olan isimleri kabineye alması yüksek olasılık olarak görülüyor.

Bu çerçevede, üç dönem kuralına takılmaları nedeniyle aralarında parti yöneticileri veya eski grup yöneticilerinden isimleri kabineye alabileceği konuşuluyor.

Mehmet Şimşek kabinede görev alır mı?

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Yeni dönemde Erdoğan’ı bekleyen en önemli sorunların başında ekonomi geliyor.

Seçimler öncesinde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşerek ekonominin başına geçmesini istediği, ancak olumlu yanıt alamadığı biliniyor.

Kulislerde Erdoğan’ın bu kez Şimşek’i “ikna ettiği” iddiaları konuşulsa da bu konuda henüz kesin bilgi yok.

Şimşek için ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı, Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığı pozisyonunda görev alabileceği yorumu yapılıyor.

Yeni dönemde Erdoğan’ın, ekonomi yönetiminde değişkliğe gidebileceği, Hazine ile Maliye’nin iki ayrı bakanlık olarak yapılandırlabileceği belirtiliyor.

TBMM Başkanlığı için ise Cuma günü milletvekili yemini ettikten sonra görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un adı konuşuluyor.

Oktay’ın parlamentoya yeni girmesi nedeniyle TBMM Başkanlığı’na hemen getirilmeyebileceği yorumları yapılsa da, Erdoğan’ın tercihinin belirleyici olacağına dikkat çekiliyor.

İlk kez iki kadın, grup başkanvekili olacak

Kaynak, Twitter / @leylasahinusta Fotoğraf altı yazısı, AKP'li Leyla Şahin Usta

Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, toplanan toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) AKP Grup yönetimi de belirlendi.

Buna göre, geçen dönem TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olan Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AKP’nin yeni Grup Başkanı olarak belirlendi.

Önceki dönemde grup başkanvekilliği görevini üstlenen İstanbul Milletvekili Özlem Zengin ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, yerlerini korurken, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta ve ilk kez kez milletvekil seçilen sinema oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, yeni grup başkanvekilleri olması kararlaştırıldı.

Böylece ilk kez iki kadın grup başkanvekili AKP grubunu temsil edecek.

Milletvekili yemin töreninin ardından AKP grubu yeni dönemin ilk toplantısını yaparak, grup yönetimi için seçim yapacak.