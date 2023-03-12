Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı

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15 dakika önce

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Gaziantep’ten çadır satın alınarak Bursa’ya götürüldüğü ve çadırların üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logosu basıldığı iddiaları sonrası görevden alındı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 18 Şubat’ta Bursa Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzedelere çadır üretmek için atölyeler kurulduğunu, metal aksamların okuldaki atölyelerde üretildiğini, kumaş malzemesinin ise Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölyesinde dikildiğini söylemişti.

Mahmut Özer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) standartlarında üretilen 410 afet çadırınin, tırlara yüklenerek 22 Şubat’ta Bursa’dan deprem bölgesine gönderildiğini açıklamıştı.

Eğitim İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ise 7 Mart’ta basın toplantısı düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nı "halka açıkça yalan söylemekle" suçlamıştı.

Yeliz Toy, Bakan Özer’in Bursa’daki okullarda üretildiğini söylediği çadırların aslında sırf üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logosu yapıştırılması için Gaziantep’ten Bursa’ya götürüldüğünü, daha sonra yeniden paketlenip deprem bölgesine gönderildiği söylemişti.

Toy, “MEB barınma ihtiyacının acil olduğu Hatay ve Kahramanmaraş illerine 1,5 saatlik mesafedeki Gaziantep’ten satın aldığı çadırları kısa sürede bölgeye sevk etmek yerine logo bastırmak için Bursa’ya göndermiş, bu yolla hem zaman kaybedilmiş hem de yüz binlerce liralık kamu zararına neden olunmuştur” demiş ve eklemişti:

“Bu skandallara ortak olan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, skandalın paydaşı olan okul müdürleri derhal görevden uzaklaştırılmalı, adli ve idari soruşturmalar acilen başlatılmalıdır. Yardım malzemelerinin satın alınması, nakliyesi ve diğer finansal süreçleri titizlikle incelenmelidir.”

MEB, Cuma günü tepkiler üzerine, iddia hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.