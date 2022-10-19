Güney Kore'de başörtüsüz yarışan İranlı sporcu Tahran'da 'Kahraman' sloganlarıyla karşılandı

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Güney Kore’deki bir şampiyonada başörtüsüz yarışan İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi, Tahran’a dönüşünde havalimanında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Pasaportuna ve cep telefonuna el konulduğu öne sürülen 33 yaşındaki sporcudan bir süre haber alınamaması güvenliğiyle ilgili kaygılara yol açmıştı.

Rekabi daha sonra Instagram hesabından, “aceleden unuttuğu için” başörtüsünü takamadığını duyurmuştu.

Ancak birçok kişi Rekabi’nin havalimanında devlet televizyonunda da tekrarladığı bu sözleri baskı altında söylediğine inanıyor.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından 13 Eylül’de gözaltına alınmasından üç gün sonra hayatını kaybetmesi ülke çapında büyük bir protesto dalgası başlatmıştı.

Amini’nin ölüm haberinden sonra hemen hemen tüm kentlerde “Kadın. Hayat. Özgürlük” sloganıyla yapılan gösteriler rejime karşı bir meydan okumaya dönüşmüş ve kadınlar başörtülerini çıkarıp yaktıkları videolarını paylaşmaya başlamıştı.

Havalimanında ailesi tarafından karşılanan Rekabi’nin, saçlarını siyah bir beyzbol şapkası ve kapüşonla örttüğü görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yüzlerce kişinin alkış tuttuğu ve “Kahraman Elnaz” diye bağırdıkları görülüyor.

İran Devlet Televizyonu daha sonra Rekabi’yle yapılan bir röportajı yayımladı.

Rekabi, bu röportajda Instagram’da paylaştığı açıklamasını yineledi ve “Soyunma odasındaydım. Bir anda çağırdılar. Ayakkabımı giymeye ve ekipmanı ayarlamaya çalışıyordum. Aceleden, takmam gereken başörtümü unuttum” dedi.

Yarışmaya başı açık çıkmasına “aşırı tepki” gösterildiği için üzerinde baskı hissettiğini belirten Elnaz Rekabi “Çok şükür, İran’a sağ salim döndüm. Gelişim sırasında oluşan kalabalıktan dolayı İran halkından özür diliyorum” diye konuştu.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Elnaz Rekabi 2016’da Paris’teki bir yarışmaya başörtüsüyle çıkmıştı.

Rekabi, ailesinin ve arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı ve Güney Kore’den erken döndüğü iddialarını reddetti ve “Böyle bir şey olmadı. İran’a önceden planlandığı gibi döndük” dedi.

BBC Farsça Servisi’nden Rana Rahimpour, Rekabi’nin dün Instagram’daki açıklamasına yapılan yorumlara gönderme yaparak birçok kişinin bu sözlerin baskı altında söylendiğini düşündüğüne dikkat çekti.

Daha önce uluslararası müsabakalarda başörtüsüz yarışan başka İranlı kadın sporcular özür dilemeleri için İranlı yetkililerden baskı gördüklerini söylemişti. Bu sporculardan bazıları İran’a geri dönmeme kararı almıştı.