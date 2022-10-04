F﻿ilenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Almanya'yı set vermeden yendi

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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu'nda son 16'ya grup lideri olarak yükselmesinin ardından, 2. turda Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

İlk seti 25-21, ikinci seti ise 25-18 kazanan Filenin Sultanları , karşılaşmanın üçüncü setinde rakibini 25-21 mağlup ederek 2. tura galibiyetle başladı. 2.turda F Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki kalan maçlarında Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4’te yer alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Milliler, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz kentinde oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şöyle: 5 Ekim Çarşamba: 18.30 Türkiye-Kanada 7 Ekim Cuma: 18.30 ABD-Türkiye 8 Ekim Cumartesi: 18.30 Sırbistan-Türkiye