İngiliz tatilciler için Türkiye, Yunanistan ve İspanya'nın paket tatil fiyatları arttı

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Yazan, Nicu Calcea, Colletta Smith ve Lucy Hooker

Unvan, BBC News

29 Haziran 2023, 14:37 +03 Güncelleme 36 dakika önce

Akdeniz'in en gözde tatil noktalarında her şey dahil paket tatil fiyatlarında büyük bir artış görülüyor.

Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya ve Portekiz tatillerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 12'lik bir artış söz konusu.

İspanya'nın Mayorka adasında bir hafta tam pansiyon tatil fiyatı yüzde 21'lik bir artış gösterirken Tenerife'teki fiyatların ise yüzde 22 oranında yükseldiği belirtildi.

TravelSupermarket internet sitesinin verilerine göre Yunanistan'ın Girit adasında tatil ise geçen yıla kıyasla yüzde 25 daha pahalıya gelebilir.

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'dan tatile gitmek isteyen Sophie West, aynı tatili yapmak için bu yıl geçen yıla kıyasla daha fazla para harcadığını aktardı.

Girit adasında ailesinden 25 kişi ve arkadaşı Sarah ile tatile çıkan Sophie, su parkı olan bir otelde tam pansiyon konaklıyor.

Sophie en azından tam pansiyon kalması nedeniyle harcamalarının öngörülebilir olduğunu söylüyor:

"Bu daha çok erkek kardeşlerim için iyi bir tercih, çünkü hepsinin çocukları var. Daha fazla para harcamayacaklarını bilmek hayatlarını kolaylaştırıyor."

Kaynak, SOPHIE WEST Fotoğraf altı yazısı, Sophie ve arkadaşı Sarah, harcamaların öngörülebilir olması nedeniyle tam pansiyon tatil yapmayı tercih ediyor.

Sophie harcamalarını kısmak için başka yollar da izlemiş. Mesela tatil rezervasyonunu daha ucuz tekliflerin olduğu Ocak ayında yapmış. Ayrıca hafta içi günlerde uçmayı seçerek biletlerini de daha ucuza getirmiş.

Sophie ve ailesi başka bir tatil yöresi seçerek daha az para harcayabilirdi, ancak Girit kadar gözde olmayan noktalarda dahi fiyatlar bu yıl tırmanmış durumda.

Örneğin Fas'ta bir haftalık tatil geçen yıla göre yüzde 27 daha pahalıya geliyor. Bulgaristan'da da fiyatlar yüzde 13 arttı.

TravelSupermarket sitesine göre İngiliz tatilcilerin en rağbet ettiği beş popüler tatil noktasında fiyatlarda ortalama yüzde 11,9 oranında artış var.

İspanya'da yüzde 15'lik bir artış söz konusuyken Portekiz'de ise yüzde 5'lik bir yükselme görülmüş.

Türkiye'de de kişi başı bir haftalık tatil Ağustos 2022'de 902 sterline mal olurken, bu yıl 991 sterlinlik bir harcama yapılması gerekiyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Türkiye'de bir haftalık bir tatil kişi başı yaklaşık 1000 sterline mal oluyor.

Covid-19 salgını öncesi rakamlarla kıyaslandığında ise en popüler beş tatil noktasında fiyatlarda yüzde 30'dan fazla bir artış söz konusu.

Preston Seyahat Merkezi'nden Sandra Ollerton, buna karşın taleplerin hâlâ çok yüksek olduğunu söylüyor.

Ollerton insanların maliyetlerini kısmak için iki hafta yerine bir hafta tatil yapmayı seçtiğini ve paralarını "akıllı" kullanmaya çalıştıklarını belirtiyor:

"Kuşaklar arası tatillerde bir artış görüyoruz. Zira büyükanne ve büyükbabalar Covid salgınından ya da hayat pahalılığından çok etkilenmemiş görünüyorlar ve tatilde çocukları ya da torunlarına yardımcı oluyorlar."

Kaynak, LAURA BETCHETTE Fotoğraf altı yazısı, Laura ve nişanlısı James balayı için uygun fiyatta nereye gidebileceklerini araştırıyor.

Bu koşullarda Wakefield'dan vergi memuru Laura Betchette ve nişanlısı James kara kara balayı planlarının nasıl olacağını düşünüyor.

Çift, Ağustos sonunda evleniyor ve nikah gününün hemen ardından balayına çıkma fikri giderek daha uzak görünüyor.

Laura, "Maldivler'de bir haftalık tatile 9-10 bin sterlin ödememiz gerekiyor," diyor.

Bu nedenle de balayı fiyatlarının daha ucuz olacağı Kasım-Aralık gibi yapmayı planlıyorlar.

Maldivler yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir hafta geçirmeyi değerlendiriyorlar, zira tam pansiyon tatil paket fiyatlarının geçen yıla kıyasla düştüğü tek popüler yer burası gibi görünüyor.