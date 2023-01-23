AB'den İran açıklaması: Mahkeme kararı olmadan Devrim Muhafızları terör listesine alınmayacak

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

bir saat önce

Kaynak, AFP

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, mahkeme kararı olmadan, İran Devrim Muhafızları’nın Avrupa terör örgütleri listesine alınamayacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosu, Brüksel’de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, İran Devrim Muhafızları’nın AB terör örgütleri listesine alınması yönünde bir tavsiye kararını kabul etmişti.

Almanya, Fransa ve Hollanda tarafından da dile getirilen bu öneri, bütün üyelerden destek görmediği için şimdilik rafa kaldırıldı.

Joseph Borrell, Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları toplantısına girerken yaptığı açıklamada, Avrupa mahkemeleri tarafından alınmış “terör örgütü” olduğuna ilişkin somut bir karar olmadan, İran Devrim Muhafızları’nın listeye alınamayacağını vurguladı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi’ne göre, İran Devrim Muhafızları’nın terör örgütü ilan edilmesi, mahkeme kararı olmadan alınabilecek bir karar değil.

Borrell, “Önce mahkeme kararı gerekli. ‘Siz teröristsiniz çünkü sizden hoşlanmıyorum’ diyemezsiniz” dedi.

Bunun yerine AB Dışişleri Bakanları toplantısında, İran’a yönelik yaptırımların genişletilmesi bekleniyor.

Brüksel’deki kaynaklara göre, İran’a yönelik yaptırımlar listesine 37 kişi ve kuruluş daha eklenecek.

AB dönem başkanı İsveç'ten de "Dışişleri Bakanları'nın İran'a yönelik yeni bir yaptırım paketinde uzlaştığı" açıklaması geldi ancak henüz bir detay paylaşılmadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock de, "terör örgütü" ilan edilmesi tartışmaları sürerken, AB'nin İran’a yönelik yaptırımlar listesine Devrim Muhafızları'nın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Baerbock, Tahran yönetiminin kendi halkına karşı acımasızca davrandığını belirterek “İran rejimi, Devrim Muhafızları her gün kendi halkına terör estiriyor” diye konuştu.

Şu an yürürlükte olan AB yaptırımları, İran güvenlik örgütleri ile ekonomisinin büyük bir bölümünü kontrolünde tutan Devrim Muhafızları'nı önemli ölçüde kapsıyor.

Yaptırımlar çerçevesinde Avrupa vatandaşlarının ve şirketlerinin Devrim Muhafızları ile iş yapmasına izin verilmiyor.

AB Dışişleri Bakanları toplantısında genişletilmesi beklenen 37 kişilik yeni yaptırım listesinde de, Devrim Muhafızları’na mensup kişilerin yer alması bekleniyor.

Devrim Muhafızları, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin posli gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto dalgasıyla birlikte daha sık gündeme gelmeye başladı.

İran’da yaklaşık 4 aydır devam eden gösterilerde 500’den fazla kişi öldürüldü. İnfazların büyük bölümünün Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Ayrıca aralarında futbolcular, film yıldızları, gazeteciler ve öğrencilerin de bulunduğu 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Tahran yönetimi, Aralık ayından bu yana da uluslararası kamuoyu tarafından hukuksuz olarak adlandırılan hızlı yargılamalar sonucu dört kişiyi idam etti.

Halen 100'den fazla kişi de ölüm cezasıyla karşı karşıya.

Çok sayıda İranlı rejim muhalifi, geçen hafta Avrupa Parlementosu’na çağrıda bulunarak, Devrim Muhafızları ve Besiç milislerinin Avrupa Birliği terör listesine alınmasını istedi.

Parlamento genel kurulu, Çarşamba günü bu yönde bir tavsiye kararını kabul etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde, parlamentonun kararını “uygunsuz” ve “duygusal bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.

İranlı bakan, üye devletlerin de parlamentonun tutumunu izlemesinin "olumsuz sonuçlar doğuracağını" savundu.

Kendine has mali kurumları ve ticari çıkarları olan Molla rejiminin elit askeri birliği olan Devrim Muhafızları, ABD’nin yanı sıra Suudi Arabistan ve Bahreyn'de de "terör örgütleri" listesinde.

İngiltere de, İranlı İngiliz Alireza Akbari'nin geçen hafta idam edilmesinin ardından Devrim Muhafızları’nı terör listesine almak istiyor.

Devrim Muhafızları, 1979’daki İslam Devrimi'nden sonra, dini lider Ayetullah Humeyni tarafından kuruldu.

Son yıllarda büyük siyasi ve ekonomik etkiye sahip güçlü bir örgüte dönüşen Devrim Muhafızları, kendi gizli servisini de oluşturdu.

Kolordu, aynı zamanda İran'ın nükleer programını yönetiyor ve yurtdışında askeri operasyonlar da düzenliyor.