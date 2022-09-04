Kanada’da bıçaklı saldırı: En az 10 ölü, 15 yaralı

Saldırının şüphelileri Damien Sanderson (solda) ve Myles Sanderson olarak açıklandı

Kanada’nın orta kesimlerindeki Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polis yetkilileri iki şüphelinin fotoğrafını yayınladı ve halka bu kişileri görmeleri halinde saklanıp polisi aramalarını tavsiye etti.