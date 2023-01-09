Çin'de sadece bir eyalette yaklaşık 90 milyon kişi Covid'e yakalandı

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16 dakika önce

Nicholas Yong / BBC News

Çin’in en kalabalık üçüncü eyaleti Henan’da yaşayanların yaklaşık yüzde 90’ının koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yerel sağlık yetkilisi Kan Quancheng, düzenlediği basın toplantısında 88 milyon 500 bin kişinin Covid olduğunu söyledi.

Çin’in Aralık ayında "Sıfır Covid" politikasına son vermesinden bu yana ülkede enfeksiyon oranlarında görülmemiş bir artış yaşanıyor.

"Sıfır Covid" politikası, ülkede kapanmalara, karantinalara ve kitlesel Covid testlerine karşı gösterilerin ardından esnetildi.

Kan Quancheng, enfeksiyonların ne zaman gerçekleştiğine dair bir takvimden bahsetmedi ancak "Sıfır Covid" politikası vaka sayısını en alt seviyede tuttuğu için, Henan’daki vakaların çok büyük kısmı büyük ihtimalle son birkaç haftaya ait.

Kan, Henan bölgesindeki klinik ziyaretlerinin 19 Aralık’ta zirve yaptığını ve o günden sonra azalma eğilimi gösterdiğini belirtti.

Henan’daki vaka sayıları, merkezi hükümetin verileriyle büyük bir tezat oluşturuyor.

Resmi verilere göre 1,4 milyar nüfuslu Çin'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu sadece 30 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada, Pazar günü ülkede üç kişinin Covid nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Ancak "Covid ölümü" tanımının daraltılması ve testlerin artık zorunlu olmaması nedeniyle, resmi veriler salgının boyutunu tam anlamıyla yansıtmıyor.

Diğer yerel ve bölgesel yetkililer de, merkezi hükümetten çok farklı veriler açıklamıştı.

24 Aralık’ta liman kenti Qingdao’daki üst düzey bir sağlık yetkilisi, her gün yarım milyondan fazla kişinin enfekte olduğunu söylemişti. Bu veriler daha sonra hızla haber bültenlerinden kaldırıldı.

Çinli yetkililer, yüksek fiyat verilmesi nedeniyle Pfizer’ın antiviral Covid ilacı Paxlovid’i temel sağlık sigortası kapsamına almayacaklarını açıkladı.

Vaka sayılarının artması üzerine ilaca talep büyük oranda yükselirken, Pfizer yeterli miktarda ilacın karşılanması için Çinli yetkililerle çalıştıklarını belirtti.

Çin Pazar günü, yabancı ülkelerden gelenlere karantina zorunluluğunu kaldırmış ve Hong Kong sınırını da açmıştı.