AB: Enerji şirketlerine yüksek kâr sınırlaması ile 140 milyar euro kaynak yaratılacak

13 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Kaynak, Reuters

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düşük maliyetle enerji üreten ve yüksek kâr elde eden enerji şirketlerine yönelik kâr sınırlanması getirileceğini ve AB ülkelerinin böylece 140 milyar eurodan fazla kaynak elde edeceğini söyledi.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye ve Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da devam edeceği mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı yıllık değerlendirme konuşmasında, enerji krizi ile mücadele konusu ve Ukrayna'daki gelişmelere öncelik verdi.

Von der Leyen, kürsüye, Ukrayna bayrağının renklerini simgeleyen sarı ve mavi renklerden oluşan bir giysi ile çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da, Strasbourg'daki oturumda özel konuk olarak yer aldı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, konuşmasında, giderek artan enerji fiyatları ile mücadele amacıyla alınacak önlemleri açıkladı. Von der Leyen'in hedefinde, doğalgaz, yenilenebilir ve nükleer enerjiden elektrik üreten şirketler vardı.

AB Komisyonu Başkanı, bu şirketler tarafından elde edilen yüksek kârlar için sınırlama getirileceğini söyledi.

Von der Leyen'e göre, kâr sınırlaması ile AB ülkeleri 140 milyar eurodan fazla bir kaynak yaratacak. Bu kaynak, üye ülkelerin, yüksek enerji fiyatları ile mücadelesinde kullanılacak.

Komisyon, megawatt saat başına 180 euroyu aşan elektrik fiyatına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Ursula von der Leyen, "Bu şirketlerin, en çılgın hayallerinin ötesinde, tamamen öngörülemeyen gelirleri var. Sosyal piyasa ekonomisinde kâr etmek iyi bir şeydir. Ancak bu zamanlarda tüketicilerimizin sırtından olağanüstü rekor kârlar elde etmek yanlıştır" dedi.

Von der Leyen, AB'nin, büyük petrol, gaz ve kömür şirketlerinden "kriz katkısı" beklediğini söyledi.

Avrupa Hidrojen Bankası kurulacak

AB Komisyonu, birlik içerisinde elektik kullanımının yoğun saatlerde zorunlu olarak yüzde 5 oranında kısıtlanmasını da istiyor.

Enerjide hidrojene geçişi hızlandırmak için bir Avrupa Hidrojen Bankası kurulacak. AB'nin 3 milyar euro yatırım yapacağı banka, hidrojene geçmek isteyen şirketlere destek verecek.

AB Komisyonu'nun, Rus doğalgazına tavan fiyat sınırlaması getirme planı ise askıya alındı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ursula von der Leyen salona Ukrayna lideri Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte girdi

Çin'e bağımlılığı azaltma planı

Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin lityum ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddeler için Çin'e aşırı bağımlı hale gelmesini önlemek istediklerini belirtti.

Komisyon Başkanı, bu nedenle Şili, Meksika ve Yeni Zelanda ile halihazırda yapılmış olan anlaşmaların onaylanmasına devam edeceklerini, Avustralya ve Hindistan ile müzakerelere yeni bir ivme kazandıracaklarını vurguladı.

'AB'nin Ukrayna'ya desteği devam edecek'

Von der Leyen konuşmasında Ukrayna'daki duruma da geniş yer verdi. AB Komisyonu Başkanı, “Yakın gelecekte sadece Ukrayna için değil, Avrupa için de güce ihtiyacımız olacak" dedi.

Dayanışmanın her zamankinden önemli olduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Ukrayna'da yaşanan, enerjimize, ekonomimize, değerlerimize ve geleceğimize karşı bir savaştır" diye konuştu.

Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın özgürlüğü için savaşan" Ukrayna'nın yanı sıra, enerji faturalarını ödeyemeyen kişi ve şirketlerle de dayanışma içinde olduklarını söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin devam edeceğini belirten Von der Leyen,

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybedeceğini savundu ve "Bu otokrasinin demokrasiye karşı savaşı. Ancak burada, dayanışmayla Putin'in başarısız olacağı ve Ukrayna ile Avrupa'nın üstün geleceği inancıyla duruyorum" dedi.

'Rusya'nın endüstrisi paramparça'

AB Komisyonu Başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımların da süreceğini vurguladı.

Yaklaşık bin uluslararası şirketin ülkeyi terk etmesiyle birlikte, Rusya finans sektörünün ciddi yara aldığını belirten von der Leyen, "Rus ordusu, askeri donanımlarını tamir etmek için bulaşık makinelerinden ve buzdolaplarından parça alıyor çünkü yarı iletkenleri tükendi. Rusya'nın endüstrisi paramparça" görüşünü dile getirdi.