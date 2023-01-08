Almanya'da İranlı zanlı, kimyasal saldırı planlama şüphesiyle gözaltında

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bir saat önce

Almanya’da 32 yaşındaki bir İranlı, “radikal İslamcı motivasyonlu” bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kuzey Ren-Westfalya polisi, yazılı açıklamada zanlının siyanür ve risinle “ciddi bir şiddet eylemi” planladığını belirtti.

Polis, zanlının Ruhr bölgesindeki Castrop-Rauxel’de bulunan evine baskın yaptı ve “zehirli maddeler” ele geçirdi.

Risin, çok zehirli bir biyolojik silah olarak değerlendiriliyor. Baskında zanlı dışında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Alman DPA haber ajansı, çok sayıda acil durum görevlisinin koruma giysileriyle olay yerinde olduğunu duyurdu.

Soruşturma devam ediyor ve zanlıların saldırı planlarında hangi aşamada oldukları henüz değil.

Almanya’da “devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi” suçlamasına altı ay ila 10 yıl hapis cezası verilebiliyor.