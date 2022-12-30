Trump'ın vergi beyanları yıllar süren mücadelenin ardından açıklandı

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47 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllardır açıklanması için mücadele verilen vergi beyannameleri bugün halkla paylaşıldı.

Trump başkan adayı olup siyasete atıldığından beri, iş dünyasındaki başarısının onu ülkeyi yönetecek en iyi kişi olduğunun göstergesi olduğunu savunuyordu. Onu eleştirenlerse, Trump'ın mal varlığının aslında ne olduğunu göstermek istiyordu.

Trump bunu ısrarla reddetti.

Bugün yüzlerce sayfalık kişisel ve iş vergi beyannamelerinin paylaşılmasıyla birlikte, Trump tarafı bunun ülkedeki ayrışmayı "daha kötü" hale getireceğini savundu.

Eski başkan açıklamasında, "Demokratlar bunu asla yapmamalıydı, Anayasa Mahkemesi bunu asla onaylamamalıydı. Çok sayıda insan için korkunç şeylerin olmasına yol açacak" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden ve vergi iadelerinin paylaşılması sürecini yürüten Demokratlar ise bunun gerekli olduğunu savundu.

Aynı zamanda dokümanları paylaşan Yollar ve Araçlar Komisyonu üyesi olan Demokrat temsilci Don Beyer bugün Trump'ın "görevini, Nixon'dan beri hiçbir başkanın yapmadığı bir şekilde suistimal ettiğini" ve "temel mali şeffaflığı engellediğini" söyledi.

Vergi iadeleri 2015'ten 2020'ye kadar, Trump'ın adaylık ve başkanlık dönemini kapsıyor.

Komisyon, ABD federal vergi toplamadan sorumlu Gelir İdaresi biriminin Trump'ın başkanlık döneminin ilk iki yılında onu denetlemediğini, bunun ancak 2019'da başladığını da ortaya çıkardı.

New York Times yayımlamıştı

Başkan adayları ve başkanlar onlarca yıldır şeffaflık için vergi beyannamelerini halka açıklıyordu.

Ancak Trump bu geleneği yıkmış ve 2016 seçimlerine aday olurken vergi iadelerini açıklamayı reddetmişti.

Bu durum eleştirilere yol açmış; Trump'ın bir şeyler sakladığı, iddia ettiği kadar zengin olmadığı ya da ödemesi gerekenden daha az vergi ödediği yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.

Ancak taraftarları bunun, onun özeli olduğunu söyleyerek kararının arkasında durmuşlardı.

Ayrıca yasal olarak bir başkan adayının vergi iadelerini açıklaması gerekmiyor.

2020 yılında New York Times, Pulitzer Ödüllü bir incelemeyi yayımladı. Bu incelemede Trump'ın başkanlık öncesi 20 yıllık vergi iadesi kayıtları yer alıyordu.

Belgelerde, Trump'ın iş kayıtlarına dair görülmemiş bilgiler vardı. Bunlara göre Trump mali başarılarıyla övünmesine rağmen dikkat çekici bir miktarda para kaybetmişti.

2017 yılında the Times, Trump'ın sadece 750 dolar vergi ödediği haberini yayımlandı.

Trump'ın milyarder olup olmadığı ya da vergi kaçırıp kaçırmadığı soruları gündeme geldi.

Bu sırada Washington'da Demokratlar 2019'da Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alınca bu gücü kullandılar.

Yollar ve Araçlar Komisyonu üç yıl boyunca Trump'ın vergi beyanlarına ulaşmak için savaş verdi.

Bu mücadele Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. 21 Aralık'ta komisyondan elde ettikleri vergi beyanlarını toplumla paylaşma yönünde oy çıktı.