Erdoğan'ın öğretmen atama törenindeki konuşması sonrası ‘çapulcu’ polemiği

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1 Eylül 2022, 14:36 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin öğretmenin göreve atanması vesilesiyle yapılan törendeki konuşmasında, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları için yapılan boykot çağrılarını eleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasında "çapulcu" kelimesini kullanması tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer bazı siyasi partilerin liderleri Erdoğan'a tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yeni sınav sistemini eleştirmiş ve iktidara geldiklerinde bunu düzelteceklerini söylemişti.

“Boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir” diyen Erdoğan ise konuşmasına şöyle devam etti:

“Bırakın artık boykotu, nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?

“Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil.”

Erdoğan’a Twitter’dan yanıt veren Kılıçdaroğlu ise “Öğretmenler hemen birleşin, hemen!” dedi.

Bu sınava giren öğretmenlerin “iflah olmayacağını” belirten Kılıçdaroğlu, “Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır” ifadelerini kullandı.

Bu hafta Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde çalışma koşullarını protesto etmek isteyen öğretmenlerden bazıları gözaltına alınmış, bir öğretmenin yüzüne yakın mesafeden göz yaşartıcı gaz sıkılmıştı.

Bir kolluk yetkilisinin bir kadın öğretmenle tartışırken çevresindeki polislere dönüp “Alın bunu” demesi ve öğretmenin yaka paça götürülmesi de tepki çekmiş, Kılıçdaroğlu da “Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin” demişti.

Bugünkü paylaşımında o olayı da hatırlatan CHP lideri, “Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. ‘Alın bunu’ seviyesi” dedi.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise Erdoğan’ın konuşmasının ardından “Bugün yine birileri adına utandık. Demokratik ve meşru yollardan haklarını arayan öğretmenlere ‘çapulcu’ diyen bir Cumhurbaşkanı ve bu sözleri alkışlayabilen meslektaşlarımız…” paylaşımında bulundu.

Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da tepki gösterdi.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik, 14 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilmişti.

Yeni sınav neden eleştiriliyor?

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) öğretmenler için paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı’yla yaptığı ortak açıklamada, kariyer basamaklarının para üzerinden tartışılmaya başlamasının ters tepebileceğini belirtmişti:

"Kademeler olması iyi bir fikir olabilir ancak bu şekilde mi olmalı, bu tartışılır. Öğretmenlik zaten 'uzmanlık' mesleği.

“Bu kademelerin kanun teklifinde yer alması, öğretmenin niteliğine dair şüpheler olduğunu gösteriyor. Uzman' ve 'başöğretmen' unvanlarının getirilmesi, velilerin bu unvanlara sahip olmayan öğretmene karşı tutumuna da olumsuz yansıyabilir."

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ise bu düzenlemenin eşit eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal ettiğini savunuyor.

Sendika, “Uzman öğretmen ve başöğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları, diğer öğretmenlerden ayırt edilemediği için eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir” diyor.

Eğitim Sen'in bir diğer eleştirisi ise öğretmenler için adaylık sınavının kaldırılarak sorumluluğun Adaylık Değerlendirme Komisyonu'na devredilmesi planı.

Sendika açıklamasında, bu düzenleme ile atamalarda mülakat-torpil uygulamalarının yeniden gündeme gelmesinin, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi uygulamalarla yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olacağını belirtti.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu da öğretmenlere seslenerek “saygısızlık” olarak nitelendirdiği “kariyer sınavına” girmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de sınava tepki göstermiş ve “En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur” demişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak buluruz" dedi.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise sınavın iptali ile ilgili çağrıda bulunarak, “Öğretmenlerimizi ve halkımızı öğretmenlik mesleğinin onuruna sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Sınav ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerine 18 Temmuz’da başladı. Uzman öğretmenlik eğitimi 5 Eylül’de, başöğretmenlik eğitimi ise 19 Eylül’de tamamlanacak.

Eğitimlerin bitmesiyle birlikte yazılı sınav başvuruları da açılacak.