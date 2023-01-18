Muhalefet, Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmesine ne diyor?

38 dakika önce

Ayşe Sayın | Ankara

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Meral Akşener, Twitter hesabından "Mayıslar bizimdir" paylaşımında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir öne alınacağı konuşulan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etti.

Erdoğan, “Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına, kifayetsizlere 'yeter' diyecektir” sözleriyle bir anlamda seçim tarihini de ilan etti.

Erdoğan’ın açıkladığı seçim tarihinin sürpriz olmadığı görüşündeki muhalefet partileri, yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan’dan sonraki bir seçim teklifinin Meclis’e getirilmesi halinde destek vermeyeceklerini önceden açıklamıştı.

Bu nedenle de seçimin öne alınması kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alması bekleniyor.

Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP; 18 Haziran 2023’te yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin öne alınmasında uzlaştı.

İktidar kanadında seçimin öne alınmasına ise 18 Haziran’ın üniversite sınavları ile çakışması, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, Kurban Bayramı’nın denk gelmesi gösteriliyordu.

AKP ve MHP’de seçim tarihi olarak 14 Mayıs görüşü ağırlık kazanmıştı.

İlk işareti Bahçeli verdi

Seçim tarihi ile ilgili ilk işareti MHP Lideri Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında, “Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim” sözleriyle verdi.

Erdoğan’dan 14 Mayıs vurgusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugünkü grup toplantısında, Adnan Menderes’i başbakanlık koltuğuna taşıyan, 14 Mayıs 1950 seçimlerini, yeni seçim tarihi için referans gösterdi.

Altılı Masa’da yer alan muhalefet partilerine de milletin “yeter” diyeceğini savundu:

“Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. ‘Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına, kifayetsizlere 'yeter' diyecektir.”

CHP’li Özkoç’tan Erdoğan’a: Kendin için seçim tarihi belirledin

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Engin Özkoç

Erdoğan’ın açıkladığı tarih muhalefet için sürpriz olmadı, ancak Erdoğan’ın kendisine göre seçim tarihi açıkladığı şeklinde yorumlandı.

Erdoğan’ın seçim tarihi açıklamasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan’ın seçim tarihini, millete göre değil, kendisi için bir seçim tarihi belirlediğini söyledi:

“Seçim tarihini belirlemişsin, hayırlı olsun. Demişsin ki, ‘Mayıs’ın 14’ü.’ Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. ‘Seçim Haziran’da olacak, zamanında olacak’ demiştin. O sözünü dahi tutamadın.

“‘6 Nisan’dan önce seçim olursa bu millet içindir, 6 Nisan’dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir’ dedik. Sen milleti düşünmediğin için, kendin için bir seçim tarihi belirledin.

“Biz millet olarak buna uymak zorundayız. Ama bu millet umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır.

“Umut ediyorum ki Türkiye ortak akılla hareket eden, parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar güçlü, itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir.”

Engin Özkoç, seçimlerin 14 Mayıs’a çekilmesi için parlamentoya bir teklif getirilmesi durumunda tutumlarının sorulması üzerine ise destek vermeyecekleri mesajı verdi.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Herkesin bildiği sırdı, hazırız

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise BBC Türkçe’nin sorusu üzerine partisinin 3 yıldan fazla bir süredir zaten erken seçim talep ettiğini anımsattı.

“14 Mayıs bizim için sürpriz olmadı, herkesin bildiği bir sırdı” diyen Beştaş, partisinin ise seçime hazır olduğunu söyledi:

“Bize kalsa 3 yıl önce yapılmalıydı. Kendi kamuoyunda bir beklenti yaratmak, bir algı oluşturmak için çabaladılar ama bizim için ne bir sürprizdi ne de bir şaşkınlık yarattı.

“14 Mayıs ile ilgili çeşitli amaçları olabilir. Tarihe referans, Cumhurbaşkanının tekrar adaylığının tartışılmasının önüne geçmek, ittifak olarak güçlerini ortaya koymak gibi.”

Kaynak, tbmm Fotoğraf altı yazısı, Meral Danış Beştaş

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu: Muhtemelen birinci turu kaybettiklerini düşünüyorlar

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçimlerin “Haziran’da olacağı” yönündeki sözlerini anımsatarak, tarih değişikliğinin altında ikinci tur hesabının yattığına işaret etti.

Tatlıoğlu, “Şimdi 14 Mayıs’ı işaret ediyorlar. Muhtemelen birinci turu kaybettiklerini düşünüyorlar. Ona göre bir seçim takvimi yapıyorlar. O seçim takvimi üzerinde de eyleme geçerlerse bu konuda da bir karar veririz, bir tavır ortaya koyarız” görüşünü dile getirdi.

Tatlıoğlu, Altılı Masa olarak hem parlamento, hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacakları iddiasında da bulundu.

Tatlıoğlu, 14 Mayıs ile ilgili Meclis’e teklif gelmesi halinde de buna göre tutum belirlenebileceğini ancak Altılı Masa’nın “6 Nisan’dan önce bir seçim tarihi getirilirse desteklenmesi” yönünde kararı olduğunu anımsattı.

Erdoğan’ın seçim kararı alması halinde adaylığı ile ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine de Tatlıoğlu, “Her nedense devlete en uzun süreli ve en derin şekilde hakim olmuş sayın Erdoğan, giderken bile hukuki tartışmayla gidiyor” değerlendirmesi yaptı.

Muhalefet liderlerinden sosyal medya yorumları: 'Mayıslar bizimdir'

Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmesini, Altılı Masa’da yer alan bazı siyasi parti liderleri sosyal medya hesapları üzerinden yorumladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, twitter hesabından, “Mayıslar bizimdir” paylaşımı yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise videolu sosyal medya paylaşımında, 14 Mayıs’ın “tek adam rejimine yeter” denilecek tarih olduğunu ifade etti:

“Erdoğan grup konuşmasında önümüzdeki seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmiş. Demokrat Parti olarak biz buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz. 14 Mayıs 2023, yeniden yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır.”