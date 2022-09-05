Kabil’deki bombalı saldırıda ölenler arasında Rus elçilik görevlileri de var

Kaynak, Reuters

22 dakika önce

Rus yetkililer ve Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında ölen en az altı kişiden ikisinin Rus büyükelçilik personeli olduğunu açıkladı.

Yetkililer, saldırganın konsolosluk bölümünün girişine yaklaşırken güvenlik görevlilerince vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında. Bombalı saldırıyı şimdiye kadar üstlenen olmadı.

Saldırı, Taliban'ın Ağustos 2021'de ülkede yönetimi ele geçirmesinden bu yana Afganistan'daki bir yabancı misyona yönelik ilk saldırı.

Bir Taliban yetkilisi, saldırıda en as 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rus resmi haber ajansı RIA, bir diplomat ile elçilik güvenlik görevlisinin de yaralılar arasında olduğunu duyurdu.

Rusya'nın Afganistan'daki temsilciliklerini kimin hedef almış olduğuna dair henüz bilgi yok. Kabil'de ve başka şehirlerde artan saldırıların Taliban'ın güvenlik konusundaki teminatlarını zayıflatma amaçlı olabileceği de ihtimaller arasında sayılıyor.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Bu sabah Kabil'deki Rus elçiliğinde meydana gelen patlamada dört kişi ile Rus elçiliğinin iki personeli öldü ve bazı Afganlar yaralandı" denildi.

Elçilik binasını korumakla görevli Taliban personelinin, elçilik önünde toplanmış kişilere yaklaştığı sırada bombalı intihar saldırısını yapan kişiyi fark ettikleri belirtilerek, "Güvenlik tarafından tespit edildi ve hedef alındı, bu da patlamaya yol açtı" ifadesi kullanıldı.

Rus dışişleri bakanlığının açıklamasında da "bilinmeyen bir militan, konsolosluk bölümü girişinde patlayıcı bir cihazı patlattı" denildi.

Peskov: Terör saldırısı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'da yaptığı basın açıklamasında, "Şüphesiz bir terör saldırısından söz ediyoruz ve bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Rusya, Afganistan'da diplomatik varlık gösteren az sayıda ülkeden biri. Diğer ülkeler gibi Rusya da resmi olarak Taliban hükümetini tanımıyor. Ancak Rusya'dan buğday, gaz ve petrol gibi ürünler satın almak için taraflar arasında müzakereler oldu.

Afganistan'da Taliban iktidarı geri aldıktan bu yana şiddet olayları önemli ölçüde azaldı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afgan topraklarındaki varlığına son vermek için 20 yıl boyunca birçok saldırıyı Taliban güçleri düzenlemişti.

Ancak son aylarda ülkede güvenlik sorunları arttı. Camileri ve etnik grupları hedef alan ve ölümlerle sonuçlanan birçok bombalı saldırı oldu ve bunların çoğunu Taliban'ı yeterince radikal görmeyen IŞİD'in Horasan kolu üstlendi.