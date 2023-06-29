Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesiyle başlayan protestolar Belçika'ya sıçradı: 27 kişi gözaltına alındı

Kaynak, AFP

58 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler, Belçika’ya da sıçradı. Başkent Brüksel’in merkezinde yaşanan protesto gösterilerinde bazı araçlar ateşe verildi. Toplu taşıma seferleri iptal edildi, 24’ü reşit olmayan 27 göstericinin gözaltına alındığını açıklandı.

Polis sözcüsü Ilse Van de Keere, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, gösterilerin, Perşembe günü öğleden sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucu başladığını söyledi.

Sözcüye göre, son 48 saattir Belçikalı sosyal medya kullanıcıları arasında bir gerginlik gözleniyordu.

Brüksel’deki sosyal medya kullanıcıları tarafından, Fransa'da adı Nahel M olarakı açıklanan gencin öldürülmesini protesto etmek için, toplanma çağrısı yapıldı.

Brüksel’in çeşitli semtlerinde polis ve çoğunluğunu gençlerden oluşan göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.

Akşam saatlerinde merkezdeki borsa binasının bulunduğu Anneessensplein ile Güney İstasyonu civarında huzursuzluk büyüdü.

Göstericiler civardaki bazı araçları ve çöp kutularını ateşe verdi ve parke taşlarını sökerek polise attı. Polis, protestoculara tazyikli su ile karşılık verdi.

Polis, çoğu 18 yaşından küçük 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak, AFP

Anneessens Karakolu güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Anneessens Metro İstasyonu da, polisin talebi üzerine bir süreliğine kapatıldı.

Kent merkezindeki tramvay ve otobüs seferleri de iptal edildi.

Gece yarısına doğru göstericilerin dağıtıldığı ve Brüksel'in merkezinde durumun yeniden kontrol altına alındığı bildirildi.

Etterbeek Belediye Başkanı Vincent De Wolf, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransa'nın birçok şehrinde artan kentsel şiddet eylemlerini başkentimizin mahallelerine ithal etme arzularını esefle karşılıyor ve kınıyorum" dedi.