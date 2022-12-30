Andrew Tate, Romanya’da gözaltına alındı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Andrew Tate ve kardeşi Romanya'da 24 saat gözaltında tutuldu

30 Aralık 2022, 03:12 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Romanya yerel basınına ve Reuters haber ajansına göre sosyal medya ikonu ve eski kick boksçu Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Romanya polisi tarafından gözaltına alındı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Semafor, Romanya merkezli Libertatea ve Gândul gazetelerine göre polis, insan kaçakçılığı ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Tate kardeşleri gözaltına aldı.

Reuters haber ajansı da insan kaçakçılığının yanı sıra bu isimlere tecavüz suçlamasının da yöneltildiğini aktardı.

Reuters aynı zamanda avukatlarının bir açıklama yapmadığını ancak gözaltına alındıklarını doğruladığını belirtti.

Savcıların açıklamasında ise zanlıların "kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladığı ve böylece çok yüksek paralar kazandıkları" belirtildi.

Zanlılar tarafından cinsel tacize uğrayan altı kadının olduğu da açıklamaya eklendi.

Romanya’nın Organize Suç ve Terörizm Birimi’nden Perşembe günü yapılan açıklamada isim verilmeden iki İngiliz vatandaşı ve iki Romanya vatandaşının 24 saat boyunca ifadelerinin edinilmesi amacıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlılara kadınları zorla evlendirmek, taciz etmek ve kadınlara sömürü amaçlı video çektirmek suçlamalarının yöneltildiği aktarıldı.

Libertatea gazetesi, yargı mercilerine dayandırdığı haberinde Andrew ve Tristan Tate’in insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlamarıyla sorgulandığını belirtti.

Tate kardeşlerin sözcüsü tarafından İngiliz basın kuruluşları Independent ve Daily Mail’e yapılan açıklamada, “gözaltı iddialarına dair şu an bir şey söyleyemeyecekleri ancak Andrew ve Tristan kardeşlerin Romanyalı yetkililere sonsuz saygısının olduğu ve her şekilde yardım etmeye çalışacakları” belirtildi.

Nisan ayında Romanya polisi Tate’in evini bir kadının burada tutulduğu iddiaları üzerine insan kaçakçılığı suçlamasıyla basmıştı.

Daily Beast ise soruşturma sürdükçe polisin suçlamaları insan kaçakçılığı ve tecavüze dönüştürdüğünü haberleşmişti.

O dönem Daily Beast’e konuşan Tristan Tate, “evinde hiçbir kızın bulunmadığını ve kimsenin gözaltına alınmadığını” söylemişti.

En son Thunberg'in kendisine verdiği yanıt ile gündeme geldi

Tate’in ismi en son olarak çevre aktivisti Greta Thunberg'in kendisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

Tate, “Bana email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım” diyerek Thunberg ile dalga geçmişti.

Thunberg ise Tate'e “Evet lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@işinebak.com” diyerek yanıt vermişti.

19 yaşındaki Greta Thunberg'in Tate'e yanıtını Twitter'da 3 milyona yakın kişi beğendi.

Thunberg’in bu tweetine karşılık sabahlık giydiği bir video çeken Tate’in masasına bir pizzanın geldiği görülmüştü.

Sosyal medyada çok sayıda kişi pizzada Romanya adresinin olmasının polisleri harekete geçirdiğini öne sürdü.

Google’da bu yıl en çok aranan kişi olan, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan çıkışlarıyla bilinen Tate, aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınıyor ve seviliyor.

Birçok konuda aşırı uçlarda yaptığı açıklamalarıyla tanınan Tate, kadınları mülk ile kıyaslamış, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı.

Tate, erkeklerin büyük kadınlar yerine 18-19 yaşındaki kadınları daha az kişiyle seks yapmış olacakları gerekçesiyle tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

Andrew Tate, 2017'de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

Twitter, Tate’in hesabını bu yıl dondurdu. Tate geçen ay Twitter’a geri döndü.