Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Kaynak, Reuters

22 Eylül 2022, 09:49 +03 Güncelleme 43 dakika önce

T﻿ürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugün yapılacak Para Politika Kurulu toplantısı sonrasında politika faizi kararını açıklayacak. Reuters anketine katılanların çoğu, TCMB'nin faizleri sabit tutmasını bekliyor.

A﻿nkete katılan 14 ekonomistin 11'i TCMB'nin faizleri değiştirmeyeceğini öngörüyor, biri 50 baz puan; ikisi 100 baz puan indirime gideceğini tahmin ediyor.

Reuters'ın aktardığına göre Londra merkezli bağımsız ekonomik araştırma şirketi Capital Economics'ten kıdemli ekonomist Liam Peach, TCMB'nin bu ay büyümenin önünü açmak gerekçesiyle faizleri indirebileceğini söylüyor ve Temmuz ayında endüstriyel üretimin aylık bazda düştüğünü hatırlatıyor.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen ankete katılan17 kurumun ortalama beklentisiyse faizin 50 baz puanla yüzde 12,50 seviyesine indirileceği yönünde.

B﻿una göre 9 kurum faizlerde indirime gidilmesini beklerken, bunların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.

AA Finans'ın 29 ekonomistle yaptığı ankete göre ise ekonomistlerin 19'u faizin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.

M﻿erkez Bankası geçen ay politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e düşürmüştü.

TCMB böylece 2022 yılında yüzde 14 seviyesinde tuttuğu politika faizini ilk kez değiştirmişti.

T﻿CMB'nin kararı sonrası dolar/TL kuru 18'i aşmıştı.