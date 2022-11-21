Hebe de Bonafini: Arjantin'in Plaza de Mayo Anneleri grubunun kurucusu 93 yaşında öldü

Yazan, Elsa Maishman

Unvan, BBC News

17 dakika önce

Kaynak, Getty Images

A﻿rjantin'de 'Kirli Savaş' olarak anılan 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde çocukları kaybolan annelerle birlikte mücadele başlatan insan hakları aktivisti Hebe de Bonafini 93 yaşında hayatını yitirdi.

Kızı Alejandra, yazılı açıklamasında, Bonafini'nin Pazar sabahı öldüğünü belirtti ve çok derin bir üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernández, "yorulmak bilmeyen bir savaşçı" olarak tanımladığı Bonafini onuruna üç günlük ulusal yas ilan etti.

Bonafini'nin iki oğlu Mayıs 1977'de askerler tarafından götürüldü ve onlardan bir daha haber alınamadı.

Bonafini çocuklarını bulmaya çalışırken aynı durumda olan başka kadınlarla karşılaştı. 13 kadınla birlikte Plaza de Mayo Anneleri grubunu kurdu.

Arjantin'de 1970 ve 80'li yıllarda öldürülen veya gözaltında kaybolan kişi sayısınının 30 bin olduğu ifade ediliyor.

Kaynak, Getty Images

Hareket bir grup kadının, Buenos Aires'teki Plaza de Mayo'da cumhurbaşkanlığı konutunun önünde her hafta protestolar düzenlemesiyle başladı.

Hükümet bu gösterileri dağıttı ve grubun ilk lideri Azucena Villaflor'u kaçırıp öldürdü.

Ancak bu, protestoları durdurmadı ve grup büyümeye devam etti.

Kadınlar, kayıp çocuklarının sembolü olarak başlarına beyaz çocuk bezi takmaya başladılar. Beyaz başörtüsü daha sonra hareketin sembolü oldu.

Kampanyaları Arjantin dışında geniş bir coğrafyada yankılandı ve Arjantin hükümeti üzerinde baskı oluşturdu.

Bonafini 2007'de Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Bizi tutukladılar, dövdüler, kimliğimizi gizlemek için perukla geldik" demişti.

Grup, 1983'te diktatörlüğün sona ermesinden sonra kampanya yürütmeye devam etti ve Bonafini, sistem düzeyinde siyasi değişim çağrısı yapan daha radikal bir grubun lideri oldu.

Açık sözlü ve bazen de tartışmalı bir figür haline geldi. Örneğin 2001'deki 11 Eylül saldırılarını savunmuş ve bunu Batı'nın NATO bombalamaları gibi eylemlerinin intikamı olarak nitelendirmişti.

Diğer taraftan Papa II. John Paul'ün "birçok günah işlediği" için cehenneme gideceğini söylemişti.

2017 yılında, uygun fiyatlı konut inşa etmeye yönelik fonları zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanmıştı. Bonafini masum olduğunu savunmuş ve bunu kendisine yönelik siyasi bir hamle olarak tanımlamıştı.