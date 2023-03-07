AB kadına yönelik cinsel şiddet faillerine yaptırım uygulamaya başladı

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Lahey

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Avrupa Birliği (AB), Hollanda’nın girişimiyle ilk kez kadına yönelik cinsel şiddet faillerine yaptırım uygulama kararı aldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde bugün kabul edilen yaptırım paketi, kadınları dışlayan kişi ve kuruluşlar da kapsıyor.

Kadına yönelik cinsel şiddet ve ayrımcılık nedeniyle ilk aşamada Afganistan, İran, Rusya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgesi, Myanmar, Güney Sudan ve Suriye'den 9 kişi ve 3 kurum AB yaptırım listesine alındı.

AB tarafından hazırlanan “kara listeye” alınan kişi ve kuruluşların isimleri henüz açıklanmadı.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’na göre, Ukrayna ve Güney Sudan gibi savaş bölgelerinde kadına yönelik tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimleri yaygınken, Afganistan ve İran gibi ülkelerde kadınların hakları sistematik olarak ihlal ediliyor.

Cinsel şiddet failleri, genellikle cezasız kalıyor. Yaptırım kararı ile AB ülkelerinin, bu tür insan hakları ihlallerinin sonuçsuz olmadığını göstermek istediği vurgulandı.

AB’ye göre, yaptırım paketi ile cinsel şiddete dikkati çekilerek, bütün dünyaya, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu mesajı iletilecek.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların Avrupa’daki banka hesapları dondurulacak. Bu kişi ve kuruluşlara ticaret ve AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanacak.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, yaptırımların, cinsel şiddet suçlularına, bundan kurtulamayacaklarına dair açık bir mesaj olduğunu söyledi.

Hoekstra, "Bu korkunç ve aşağılayıcı eylemlerin bir bedeli olmalı. Bazı ülkelerde, failler her zamanki gibi işlerinin başına dönüyor, ancak kadınlar genellikle ömür boyu zihinsel ve fiziksel acıya maruz kalıyor. Bu kabul edilemez. Mağdurlara da bir mesajımız var; dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar AB olarak bu insanların yanındayız” dedi.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, dünya genelinde eşitsizliği azaltmak istedikleri belirtilerek, kadın, erkek ve LGBTIQ+ bireylerin eşitliğinin altı çizildi.