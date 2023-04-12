ABD’den Türkiye merkezli iki şirkete yaptırım

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen

13 dakika önce

ABD, Türkiye merkezli iki şirkete, Rusya’ya yönelik yaptırımları delme gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Bu şirketlerin adları Dexias Türkiye ve Azu International olarak açıklandı.

Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisi, yaptırımların şimdilik Rusların sahibi olduğu veya Rusya bağlantılı şirketleri hedef aldığını fakat bunun sadece bir “uyarı ateşi” olduğunu söyledi.

Batı ülkeleri, son dönemde Rusya ile ticaretini kısıtlaması için Türkiye’ye uyguladığı baskıyı artmıştı.

Geçen yıl Rusya’nın bankacılık sistemi Mir’den çıkan Türkiye, bu yıl da Rusya’ya paralel ihracatı sonlandırmıştı.

Türkiye üzerinden Rusya’ya transit gönderilecek ürünlerin önce Türkiye gümrüğüne girmesini zorunlu kılınmıştı.

ABD Hazinesi’nin yaptığı duyuruda dünya genelinde 120’den fazla şirket ve kişiye yaptırım uygulanacağı bilgisi yer aldı.

Açıklamada Dexias Türkiye’nin, Rusya’daki Radioavtomatika şirketi için aracılık yaptığı aktarıldı. Rusya’daki bu şirket hali hazırda ABD yaptırımlarına tabiydi.

Dexias’ın Batılı şirketlerle iletişime geçerek ABD menşeili elektronik ürünler almaya çalıştığı öne sürüldü.

Dexias Türkiye’nin yanı sıra Rusya’daki kolu olan Dexias Rusya ve bu iki şirketin de yöneticisi olan Alim Khazişmeloviç Firov’a da yaptırım açıklandı.

Yaptırım uygulanacak Türkiye merkezli ikinci şirket ise Azu International.

ABD Hazinesi’ne göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hemen ardından, Mart 2022’de kurulan bu şirketin amacı yaptırımlara takılan elektronik ürünleri Rusya’ya göndermekti.

ABD bu şirketin Rusya’ya birden fazla bilgisayar çipi sevkiyatı yaptığını açıkladı.

Reuters ajansı da Aralık ayında Rus gümrük kayıtlarını inceleyerek yaptığı haberde bu şirketi Rusya’ya en az 20 milyon dolarlık elektronik parça sattığını yazmıştı.