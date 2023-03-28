Meksika'daki göçmen merkezinde yangın: Yerel medyaya göre en az 37 kişi hayatını kaybetti

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30 dakika önce

Meksika'nın ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentinde göçmenlerin tutulduğu bir tesiste dün gece yangın çıktı. Yerel medya, en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yangının çıktığı Ulusal Göç Enstitüsü (INM) merkezi, Ciudad Juarez'i, ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentine bağlayan Stanton Uluslararası Köprüsü yakınında bulunuyor.

Bölgeye onlarca itfaiye ve ambulans gönderildi.

Bir canlı yayında binadan ilk yardım ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmış ve folyo battaniyelere sarılmış cesetler, otoparkta yerde yatarken görülüyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransız haber ajansı AFP'nin ulaştığı INM basın bürosu yangını doğruladı ancak ölü ya da yaralı sayısı açıklamadı.

Adını vermeyen bir ilk yardım görevlisi, binada çoğu Venezüelalı yaklaşık 70 göçmenin olduğunu söyledi.

Venezuelalı bir kadın, içeride tutulan 27 yaşındaki eşi için haber bekliyor. Eşinin Meksika'da kalmasına izin veren belgelerinin olduğunu söyleyen kadın, "Ambulansla götürüldü. [Göç] yetkililer size hiçbir şey söylemiyor. Ailenizden biri ölebilir ve onlar size bunu söylemezler" diyor.

Yerel basın, göçmenlerin dün şehirde gözaltına alınarak merkeze getirildiğini bildirdi.

Bazı ajanslarda yangından önce merkezde kargaşa yaşandığı ve yangının göçmenler tarafından protesto amaçlı çıkarıldığını bildiriyor.

Her yıl Orta ve Güney Amerika'dan yüz binlerce insan ABD'ye geçebilme umuduyla Meksika'ya gidiyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) raporuna göre 2014'ten beri 7 bin 661 göçmen ABD'ye geçmek için çıktığı yolda öldü ya da kayboldu. 988 kişi ise ya kaza geçirdi ya da insanlık dışı koşullarda yolculuk yaptığı için derin yaralar aldı.

Her ay yaklaşık 200 bin kişi Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, göçmen ya da sığınmacıların ülkesine ulaşmak için insan kaçakçılarının ayarladığı tehlikeli yolculukları azaltmak istiyor.

Şubat ayında, ABD-Meksika sınırına göçmenlerin gelmesini engellemek için sığınmacılara yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre sınıra ulaşan ve ABD'ye geçen göçmenler artık sığınmacı olma hakkına sahip olmayacak.

Bunun yerine, ABD sınırına ulaşmak için geçtikleri ülkelerden birinde ya da online olarak sığınma başvurusunda bulunmaları gerekiyor.