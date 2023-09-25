Ağzında insan kalıntıları bulunan 4 metrelik timsah öldürüldü

Kaynak, CBS

21 dakika önce

ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinde ağzında insan kalıntıları bulunduğu ihbar edilen 4 metrelik bir timsah polis tarafından öldürüldü.

Bir görgü tanığının bir timsahın ağzında bir insanın alt bedenini taşıdığını gördüğünü söylemesinin ardından polis harekete geçti.

Pinellas County şerifinin ofisinden yapılan açıklamada timsahın öldürüldüğü ve 41 yaşındaki Sabrina Peckham'ın cesedinin kalan parçalarının su kanalında bulunduğu belirtildi.

Kadının nasıl öldüğü yapılacak soruşturmayla aydınlatılacak.

Görgü tanığı Jamarcus Bullard kanal kenarında yürürken timsahı gördüğünü ve ağzında cansız bir mankene benzeyen bir parça taşıdığını fark edince olayı itfaiyeye bildirdiğini söyledi; "Onu sıkıca tutuyordu ve kanalın dibine doğru yüzmeye başladı. Gördüklerimin gerçek olduğuna inanamadım".

Hayatını kaybeden kadının evsiz olduğu ve yakınlardaki bir ormanlık alanda, evsizlerin kurduğu bir kampta yaşadığı biliniyor.

Yetkililer timsahın "insani yöntemlerle" öldürüldüğünü ve dalgıç polislerin kadının cesedinin parçalarını su kanalından çıkardığını açıkladı.

Kadının ölüm nedeni yapılacak tıbbi incelemeyle anlaşılacak.