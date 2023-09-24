ABD: 10 ve 11 yaşındaki kardeşler elektronik cihazlarına el koyan annelerine kızdı, arabayla evden kaçtı

Kaynak, Alachua Polisi

bir saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde polis, otoyolda durdurduğu bir aracın sürücüsünün, 10 yaşındaki bir erkek çocuğu çıkmasıyla şoke oldu.

Çocuk, 11 yaşındaki ablasıyla birlikte araçtaydı. Çocuklar Alachua'da, annelerinin birkaç gün önce kayıp başvurusunda yere yüzlerce kilometre uzakta durduruldu.

Polis, ikilinin annelerinin elektronik cihazlarına el koymasından sonra kaçmaya karar verdiğini söyledi.

Polis açıklamasında "Memurlarımız araçtan 10 yaşındaki erkek sürücünün ablasıyla birlikte çıktığını görünce şaşırdılar" dedi.

Sabaha karşı 4'e doğru durdurulan araçtan çıkan çocuklar için, Alachua'ya 320 kilometre uzaklıkta bulunan North Port kentindeki annelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu anlaşıldı.

Polis, çocukların elektronik cihazlarına el koyması nedeniyle annelerine kızgın olduklarını belirtti. Annenin de bu kararı, cihazları uygun kullanmadıkları gerekçesziyle aldığı kaydedildi.

Polis, çocukların evlerinde kötü muameleye uğradığına inanmak için de herhangi bir neden olmadığını vurguladı.

Anne, üç saatlik araç yolculuğundan sonra Alachua'ya ulaşıp, çocuklarını aldı.

Polis "Dedektiflerimiz anneyle uzun uzadıya görüştü. İki küçük çocuğu büyütebilmek için elinden geleni yaptığı netti ve yardım alması için yapılan tavsiyelere çok açıktı" dedi.