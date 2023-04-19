Hollanda’da yeni sığınma merkezine porsuk engeli

41 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Hollanda’da hükümetin açmayı planladığı 800 kişilik yeni mülteci kabul merkezi, porsuk engeline takıldı.

Sığınma merkezinin yapılacağı bölgedeki 3 porsuk yuvası nedeniyle proje şimdilik askıya alındı.

Bunun nedeniyse Hollanda’da porsuklar koruma altında olması.

Yeni kabul merkezi açılmasına muhalefet eden göç ve mülteci karşıtı aşırı sağcı lider Geert Wilders, sosyal medya hesabından “Porsukları seviyorum” paylaşımında bulundu.

Hollanda’daki tek mülteci kabul merkezi olan Ter Apel, yoğun talep nedeniyle uzun süreden beri ihtiyaca yanıt veremiyor.

Hükümet birkaç noktada yeni sığınma merkezi kurma girişiminde bulundu ancak yerel halkın tepkisi nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Bazı bölgelerde sığınma merkezine dönüştürülecek binalar, göç karşıtları tarafından kundaklandı.

Hükümet bunun ardından ülkenin doğusundaki Heumen ilçe belediyesini, 800 kişilik yeni sığınmacı kabul merkezi için ikna etti.

Ancak bu kez de porsuk engeli çıktı. Sığınma merkezinin yapılacağı alanda bulunan üç porsuk yuvası nedeniyle proje şimdilik durduruldu.

Çünkü porsuklar, Hollanda’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gerekçesiyle koruma altına altında.

İltica ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, “Üç porsuğu barındırmak, orada 800 kişiyi barındıramayacağımız anlamına geliyor" dedi.

Sığınmacı Kabul Merkezleri Kurumu (COA) inşaatın devam edebilmesi için, muafiyet talebiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

Porsukların demiryolu hatlarının altına yuva yapıp, buraları kazmaları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Friesland ve Kuzey Brabant eyaletlerinde tren seferleri aksamıştı.

Demiryolu için muafiyet verilmişti

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Demiryollarının talebi üzerine, hatların yeniden onarımı ve tren seferlerinin başlayabilmesi için bu iki eyalette, porsuk koruma alanları ile ilgili muafiyet tanındı.

Bakan Van der Burg, "Tren yolcuları için bu muafiyet mümkünse, bence 800 kişinin kabulü söz konusu olduğunda da mümkün olmalı" görüşünü savundu.

Sığınma merkezinin yapılacağı ilçenin bağlı olduğu Gelderland eyaleti yönetimi ve COA, muafiyet konusunda karar verilmeden önce kapsamlı bir ekolojik araştırma yapılmasını istiyor.

Porsuk Vakfı da mahkemeye başvuracak

Porsuk ve Ağaç Vakfı (Das & Boom) adlı doğa koruma örgütü, nesli tükenmekte olan hayvanların yuvalarının üzerine sığınma merkezi yapılmasını önlemek için, mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

Politikalarını göç ve İslam karşıtlığı üzerine kuran aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders ise porsuklar yüzünden yeni sığınma merkezi inşaatının durmasından oldukça memnun.

Hollanda medyasına göre hükümetin sığınmacıların barınması konusundaki baş ağrısı artarak devam ediyor.

Halkın büyük bölümünün tepkisi üzerine Velsen kasabasındaki limandan ayrılmak zorunda kalan, sığınmacıların barındığı yolcu gemisi için hala yeni yer bulunamadı.

Velsen Belediyesi Eylül ayında, mültecilerin yerleştirildiği yolcu gemisinin sadece altı aylığına limanda kalma izin vermişti.

Ülkenin kuzeyindeki Ter Apel sığınma merkezinde de çok sayıda kişi, kapasite sorunu nedeniyle geçen yıl açık havada gecelemek zorunda kalmıştı.

Başbakan Mark Rutte Cuma günü yaptığı açıklamada, yoğun talep ve yer sorunu nedeniyle Ter Apel'da bu yıl da insanların tekrar çimlerde uyumak zorunda kalabileceğini söyledi.

Devlet Bakanı Van der Burg’a göre de işler pek iyi gitmiyor ve sığınmacıların dışarıda gecelemesi engellenemeyecek.

Hollanda medyasına göre hükümet, 70 binden fazla sığınmacının gelmesini bekliyor.