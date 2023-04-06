HDP Eş Başkanları, Yeşil Sol Parti listelerinden aday olacak: Milletvekili adaylığı kriterleri neler?

Kaynak, HDP

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara



6 Nisan 2023, 12:12 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın başını çeken Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) milletvekili aday listeleri için çalışmalar sürüyor. Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girme kararı alan HDP yönetimi, adaylık için kriterleri de belirledi. Buna göre Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, mevcut görevlerinden ve partilerinden ayrılmadan Yeşil Sol Parti listelerinden aday olacaklar.

Üç dönem kuralının bazı istisnalarla uygulanacağı parti listelerinde, Anayasa Mahkemesi’nde görülen kapatma davasında hakkında siyasi yasak istenen isimlere de sınırlı sayıda yer verilecek.

Emek ve Özgürlük İttifakı, HDP’nin yanısıra Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşuyor.

İttifak içinde yer alan TİP dışındaki diğer siyasi partiler ortak liste ile seçime girilmesi konusunda uzlaştı.

TİP ise HDP’nin oyunu bölmeyecek şekilde en az 41 ilde kendi aday listesiyle seçime girmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın en büyük partisi HDP ise hakkındaki kapatma davası nedeniyle, Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adaylarını gösterme kararı almıştı.

80-100 arası milletvekili hesabı

İttifaklar açısından önümüzdeki dönemde parlamento çoğunluğunu sağlamak önemli olduğu için HDP, ittifak içinde yer alan siyasi partilerin ortak listeyle seçime girmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak TİP’i bu konuda ikna edemedi.

HDP’de, TİP’in kendi listeleriyle seçime girme kararı alması nedeniyle en az 7-8 milletvekilliğinin kaybedilebileceği düşünülüyor.

Oylarının yüzde 12-13 aralığında olacağı beklentisi dile getirilen partide, yüzde 12 oy alınması halinde 80, yüzde 13 oy alınması halinde 100 milletvekili çıkarılabileceği hesabı yapılıyor.

HDP kaynakları, partinin seçimler öncesinde kapatılması halinde ise, seçmenin daha da kenetleneceği için oylarını artırıcı etki yaratacağına işaret ediliyor.

Kaynak, HDP

Yasak kapsamına girecek sınırlı isim aday olacak

HDP’de milletvekili adaylığı için de kriterler netleşti.

Buna göre cezaevinde veya yurt dışında bulunan siyasetçiler milletvekili adayı gösterilmeyecek.

Ayrıca yerine kayyum atanan belediye başkanları da yargılama sonrasında görevlerine dönme olasılıkları dikkate alınarak aday yapılmayacak.

Parti yönetimi, kapatma davası nedeniyle hakkında siyasi yasak istenen mevcut milletvekilleri veya parti yöneticilerine de bazı istisnalar dışında listelerinde yer vermeme kararı aldı.

Halen parlamentoda 56 milletvekili bulunan HDP’nin Erol Katırcıoğlu, Ali Kenanoğlu ve Abdullah Koç dışındaki 53 milletvekili hakkında siyasi yasak isteniyor.

HDP tüzüğü, parti yöneticileri veya milletvekilleri için en fazla iki dönem aynı görevi yapmalarını öngörüyor.

Parti yönetimi bu nedenle üç döneme takılan milletvekillerini de yine bazı istisnalar dışında aday göstermemeyi planlıyor.

Edinilen bilgiye göre Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da aralarında bulunduğu bazı parti yöneticisi ve milletvekilleri dışındaki üç dönemlik isimler aday gösterilmeyecek.

Kaynak, HDP

Kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs seçimlerinde HDP seçime girmeyecek.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ise Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adayı olacak. Ancak, seçilene kadar HDP’deki görevlerinden ayrılmayacak.

Milletvekili Seçimi Yasası’nın 16. Maddesi, “Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir” hükmünü içeriyor.