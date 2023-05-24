Galler'de protestolar nasıl başladı, polisin son açıklaması neden tartışma yarattı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Gençlerin ölümünden sonra çıkan olaylarda araçlar ateşe verildi.

24 Mayıs 2023, 13:44 +03 Güncelleme bir saat önce

Galler polisi, Cardiff kentinde bisikletleriyle kaza yapıp hayatını kaybeden iki gencin polis tarafından takip edilmediğini savundu.

Güney Galler Emniyet Müdürü Alun Michael, ölümleri protesto eylemlerine yol açan gençlerin polis tarafından kovalanmadığında ısrar etti.

16 yaşındaki Kyrees Sullivan ve 15 yaşındaki Harvey Evans, Pazartesi akşamı 18:00’de, Cardiff yakınlarındaki Ely'de yaşanan kazada hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise kazadan dakikalar önce bir polis minibüsünün olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafede bir bisikletliyi takip ettiği görülüyor.

Emniyet Müdürü Michael ise “Kaza sırasında gençlerin polis tarafından takip edilmediğine emindim ve hala eminim” dedi.

Gençlerin ölümünün ardından Ely kasabasında yaşanan olaylarda araçlar ateşe verildi, polise havai fişekler fırlatıldı ve 15 polis yaralandı.

Fotoğraf altı yazısı, 16 yaşındaki Kyrees Sullivan ve 15 yaşındaki Harvey Evans, Pazartesi akşamı hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin yayılmasının ardından Güney Galler Polis Teşkilatı, görüntülerin ve polis araçları takip sisteminin “incelendiğini” ve kazanın gerçekleştiği caddede “hiçbir polis aracının olmadığını” belirtti.

BBC’nin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, saat kazadan bir dakika önceyi, 17:59’u gösteriyor.

Michael ise daha önce gençleri polisin kovalamadığını iddia ettiğinde yanlış bilgi aldığını reddetti.

Emniyet Müdürü, “Kazadan kısa süre önce bir şeyler olduğunu gösteren bir görüntü ortaya çıktı ve bunun da incelenmesi gerekiyor. Kaza konusunda ilk açıklamayı yaptığımızda, bu görüntüler poliste yoktu” dedi.

Michael ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerinin kazadan beş dakika öncesine ait olduğunu savundu.

Kazanın ardından Ely’de 100 ila 150 kişilik bir kalabalık toplandı ve olaylar sırasında 15 polisin yaralandığı, 11’inin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Olayın ardından Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, “çok kaygılı” olduğunu söyledi.

İşçi Partili Cardiff Milletvekili Kevin Brennan da polisin olaydan sonra yaptığı ilk açıklamanın “tamamen doğru olmamasının” çok talihsiz olduğunu belirtti.

Brennan, “Toplum ile yerel polis gücü arasında güven ilişkisi olacaksa, açıklık ve netlik olması önemli” dedi.

İngiltere Başbakan Rishi Sunak’ın sözcüsü de yaşananların “korkunç ve kabul edilemez” olduğunu söyledi.