Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sinyali: Verdiğimiz sözü tutacağız

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sinyali: Verdiğimiz sözü tutacağız", Duration 0,39 00:39 Video altyazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü gelsin, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz

15 Mart 2023, 14:34 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin bir soruya, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz" yanıtını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Cuma günü iki günlük bir ziyaret için Türkiye’ye gidecek.

Bugün Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, Meclis'in Nisan ayı ortasında kapanması öncesi Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanması ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da dün Finlandiya'nın ülkesinden önce NATO'ya üye olması ihtimalinin arttığını kabul etmişti.

İki ülke, Temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO zirvesine kadar ittifaka üye olmak istiyor.

Türkiye ve Macaristan henüz iki ülkenin üyeliklerini onaylamadı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki son görüşmeler geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesiyle ilgili adım atılmalı" demişti.

Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinin birlikte mi ayrı ayrı mı işleyeceği konusundaki hız, kapsam ve genel çerçevenin bu ülkelerin atacağı adımlara bağlı olduğunu söylemişti.

İsveç, 2022’de "terörle mücadelede güvenlik güçlerinin alanını daha da açmak için" anayasada değişikliğe gitmişti.

1 Ocak 2023’de yürürlüğe giren anayasa değişikliklerinin ardından "terörle mücadeleyi ilgilendiren" birçok yasada da uyum çalışması yapılmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Müzakereler hangi aşamada?

Türkiye, Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde Kuran yakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı protesto gösterileri nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya aldı.

Müzakerelerin yeniden başlayacağına yönelik açıklama ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 20 Şubat’taki Ankara ziyareti sırasında yapıldı.

Ankara’daki diplomatik kaynaklara göre, Brüksel’deki toplantıda da, imzalanan mutabakatta yer alan taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği madde madde görüşüldü.

Mutabakat zaptı, İsveç ve Finlandiya’nın "terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalarını", "başta PKK olmak üzere terörle ilişkilendirilen Türkiye kökenli örgütlerin her türlü faaliyetlerini engellemelerini" ve "Türkiye’nin 'terör suçlusu' olarak isim isim verdiği kişilerin iade edilmesini gerektiriyor.

Ayrıca Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunun da kaldırılması öngörülüyor.