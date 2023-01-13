Rusya, Soledar'ı ele geçirdiğini iddia etti, Ukrayna Kremlin'i 'bilgi kirliliği yaratmakla' suçladı
Rusya aylardır süren çatışmaların ardından Ukrayna'da tuz madenleriyle bilinen Soledar kentini ele geçirdiğini iddia etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soledar'da kontrolün sağlanmasının, yakındaki Bahmut kenti çevresindeki Ukrayna askerlerinin ikmal hatlarıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geldiği vurgulandı.
Açıklamada, "Soledar'ın ele geçirilmesi harekat için önemli bir adım" denildi.
Ukrayna yetkilileri ise Donetsk bölgesindeki kentte çatışmaların sürdüğünü söyledi ve Rusya'yı "bilgi kirliliği yaratmakla" suçladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Hanna Malyar, Ukrayna ordusunun Soledar'da cesurca direnişi sürdürdüğünü söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bu hafta yaptığı bir konuşmada şehirde "neredeyse taş üstünde taş kalmadığını" söylemişti.
Donetsk Valisi Pavlo Krilenko ise dün 15 çocuğun da aralarında bulunduğu 559 sivilin kentte kaldığını ve tahliye edilemediklerini açıklamıştı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Soledar ve Bahmut için verilen savaşı Birinci Dünya Savaşı'ndaki Verdun Muharebesi’ne benzetti.
Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin, Salı günü, savaşçılarının Soledar'da kontrolü sağladığını öne sürmüştü.
Ukrayna'nın yanı sıra Rusya da üç gün önce Prigozhin'i doğrulamamıştı.