Rusya, Soledar'ı ele geçirdiğini iddia etti, Ukrayna Kremlin'i 'bilgi kirliliği yaratmakla' suçladı

21 dakika önce

Rusya aylardır süren çatışmaların ardından Ukrayna'da tuz madenleriyle bilinen Soledar kentini ele geçirdiğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soledar'da kontrolün sağlanmasının, yakındaki Bahmut kenti çevresindeki Ukrayna askerlerinin ikmal hatlarıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Soledar'ın ele geçirilmesi harekat için önemli bir adım" denildi.

Ukrayna yetkilileri ise Donetsk bölgesindeki kentte çatışmaların sürdüğünü söyledi ve Rusya'yı "bilgi kirliliği yaratmakla" suçladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bu hafta yaptığı bir konuşmada şehirde "neredeyse taş üstünde taş kalmadığını" söylemişti.