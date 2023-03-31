Pınar Selek, Mısır Çarşısı patlaması ile ilgili davada beşinci kez yargılanıyor: İlk duruşma bugün yapılacak

Kaynak, Getty Images

31 Mart 2023, 11:29 +03 Güncelleme bir saat önce

Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin açılan davada dört kez beraat eden sosyolog Pınar Selek yeniden yargılanıyor. Davanın ilk duruşması bugün 14:00'te İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak.

9 Temmuz 1998 yılında Mısır Çarşısı'nda yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin de yargılandığı patlamaya ilişkin davada Selek, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Haziran 2022'de beraat kararını bozmasıyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Mahkeme, Ocak ayında Fransa'da yaşayan Selek için kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkartılmasına karar vermişti.

Ne olmuştu?

Mısır Çarşısı'ndaki patlamanın hemen ardından "terör soruşturması" başlatılmış ve olaydan iki gün sonra Pınar Selek gözaltına alınmıştı.

Kriminal Laboratuvar raporunun bomba bulgusu olmadığını belirtmesine karşın, Pınar Selek örgüt suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) askeri hakimliğince tutuklanmıştı.

Emniyet bomba uzmanlarının olay yeri inceleme raporu da patlamaya bombanın yol açmadığı sonucuna varmıştı.

Suçlamaya dayanak olarak Abdülmecit Öztürk adlı bir kişinin “Mısır Çarşısı’na Pınar Selek ile bomba koyduk” şeklindeki polis ifadesi gösterildi.

Öztürk daha sonra bu ifadenin işkence altında alındığını savunmuştu.

Bilirkişi heyeti raporunun da patlamaya tüp gaz kaçağının yol açtığı yönünde görüş belirtmesinin ardından Pınar Selek Aralık 2000'de tahliye edilmişti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 2006 yılında gördüğü davada "patlamaya bombanın mı yoksa LPG'nin mi neden olduğunun kesin tespitinin yapılamadığı" gerekçesiyle Selek ile Öztürk hakkında beraat kararı vermişti.

Ancak 2007'de Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Selek'in "sosyolojik araştırma yapma" adı altında "silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibata geçtiğinin ve örgütün amacı doğrultusunda bombayı yerleştirdiğinin anlaşıldığı" ve “hüküm kurulmadığı” gerekçesiyle beraat kararını bozmuştu.

Daire, eylemin 765 sayılı TCK'nin 125. maddesinde tanımlanan "devlet güvenliğine karşı suç" oluşturduğuna hükmederek, Selek'in bu madde kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dairenin kararına itiraz etmesi üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gelmişti.

Kaynak, Getty Images

Başsavcılığın itiraz başvurusunda, patlamanın nedeninin tam olarak tespit edilemediği, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararının yerinde olduğu savunulmuştu.

Başsavcılığın itirazını reddeden Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2010 yılında 9. Daire'nin bozma kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine davayı tekrar gören İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Şubat 2011'deki duruşmada, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, sosyolog Pınar Selek ile Abdülmecit Öztürk hakkında verilen beraat kararının bozulması yönündeki kararına karşı direnmişti. Bu, Selek hakkında verilen üçüncü beraat kararı oldu.

Mahkeme, 22 Kasım 2012'deki duruşmada ise Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki beraat kararında direnmekten vazgeçmişti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ocak 2013'te görülen son duruşmada, tutuksuz yargılanan Selek'in "devletin hakimiyeti altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Heyet, Selek hakkında yakalama kararı da çıkarmıştı.

Ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi temyiz incelemesi sonucu Pınar Selek’e verilen müebbet hapis cezasıyla ilgili, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha önce vermiş olduğu beraat kararında direnme kararının geri alınmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozma kararı verdi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Selek ile ilgili verilen yakalama emri kararının kaldırılmasına hükmedilmişti.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Aralık 2014'te sanıkların atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yetecek ölçüde kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanıkların beraatine karar vermiş ve Pınar Selek dördüncü kez beraat etmişti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise Haziran 2022'de beraat kararını bir kez daha bozdu.

Bozma kararının ardından, Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanmasına karar verildi.

Dosya yeniden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, yurt dışında yaşayan Pınar Selek'in geçen Ocak ayında tutuklanmasına ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi.