Sudan’da 72 saatlik ateşkes ilan edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan

24 Nisan 2023, 23:58 +03 Güncelleme 20 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da çatışan tarafların 72 saat ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Ateşkes yerel saatle gece yarısı (TSİ 01.00) yürürlüğe girecek.

Antony Blinken, Sudan ordusu ile paramiliter milis gücü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin, 48 saat süren yoğun müzakerelerin ardından geçici ateşkes ilanında anlaştıklarını söyledi.

Blinken ayrıca, ABD'nin Sudan'da ateşkes ilan edilmesi ve sivil yönetime geçilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Sudan'da taraflar arasında daha önce birkaç kez ateşkes ilan edilmiş ancak kısa sürede çatışmalar yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres daha önce Sudan'daki şiddetin, tüm bölgeyi yutabilecek "yıkıcı bir yangına" neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da halk, dün çatışmaların hafiflemesiyle günlerdir ilk kez ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için evlerinden çıkabilmişti.

Kaynak, DHA

Çavuşoğlu: Sudan'dan 1490 kişiyi otobüslerle yola çıkardık, 640'ı Etiyopya'ya ulaştı

Sudan'daki yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'daki 1380 Türk vatandaşının ve 13 ülkeden 110 kişinin tahliye için otobüslerle yola çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, TV100'den Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, "1490 kişiyi otobüslerle yola çıkardık. Bunların 640'ı Etiyopya'ya ulaştı. Bunların 189'u sınırı geçti, Addis Ababa'ya doğru gidiyor. Uçak planlamamızı yapıyoruz. Şu anda 850 kişi halen yolda" dedi.

Kalan Türk vatandaşlarını da otobüsle göndereceklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Diğer taraftan Port Of Sudan'dan da 23 vatandaşımız bize başvurdu. Onlarla da temastayız. Cidde'den onları da tarifeli uçaklarla döndüreceğiz. Bugün Etiyopya Dışişleri Bakanı (Demeke Mekonnen) ile görüştüm sınır geçişlerini kolaylaştırmalarını istedim" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile de sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

İngiliz savunma kaynakları, Sudan'da durumun 2021'de tahliye operasyonlarının yapıldığı Afganistan'dan "çok, çok farklı olduğunu", süren çatışmalar yüzünden Hartum'un Kabil ile kıyaslandığında, "daha dinamik ve tehlikeli bir yer" olduğunu söylemişlerdi.

BBC'nin edindiği bilgiye göre İngiliz ordusuna ait küçük bir birim, Sudan'a gönderildi ve potansiyel tahliye seçeneklerini değerlendiriyor.

Çoğu Fransa ve Almanya'nın girişimleri sonucu olmak üzere, 1000'den fazla Avrupa Birliği vatandaşı Sudan'dan tahliye edildi.

Güney Sudan, son 10 günde Sudan'dan kaçan yaklaşık 9 bin kişinin ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Güney Sudan Dışişleri Bakanı Deng Dau Deng, bu kişilerden 6 bine yakınının, ülkelerine geri dönen vatandaşları olduğunu söyledi.