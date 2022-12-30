Hulusi Akar’ın Suriyeli mevkidaşı ile görüşmesi Suriye devlet medyasına nasıl yansıdı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın görüşmeler için Moskova'ya geldiği andan bir kare

30 Aralık 2022, 06:12 +03 Güncelleme 39 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çarşamba günü Moskova’da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile görüştü. Toplantıya iki ülkenin istihbarat başkanlarının yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da katıldı.

Ankara’dan yapılan açıklamada, “Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır” denildi.

“Yapıcı olan toplantı sonucunda üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda” karar birliğine varıldığı aktarıldı.

BBC Monitoring'in (BBC İzleme Servisi) raporuna göre Suriye de toplantıyı olumlu olarak nitelendirdi. Devlet haber ajansı Sana’nın aktardığı Savunma Bakanlığı açıklamasında, iki ülke arasında “birden fazla konunun görüşüldüğü” belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye ve rejim yanlısı medya kuruluşları, Suriye’nin Türkiye ile tekrar yakınlaşmak için şart koştuğu maddeleri hatırlattı.

Bu basın kuruluşlarına göre bu maddeler, “Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması, terörizmle mücadele, yasa dışı yabancı işgalinin sona erdirilmesi, Suriye’ye yönelik herhangi bir bölücü hareketin kategorik olarak reddedilmesi ve Türkiye’nin sözlerini hareketleriyle desteklemesi” olarak sıralandı.

29 Aralık’ta aynı kanalda yayımlanan bir programda Moskova’daki görüşmelerin son birkaç saat içinde gerçekleşen en önemli olay olduğu vurgulandı.

Programda konuşan ve kendini siyasi uzman olarak tanıtan Hasan Hasan, toplantının uzun bir süre manşetlerde kalacağını aktardı.

Hasan, Suriye’nin Türkiye ile ilgili resmi görüşlerini yineleyerek, “Suriye hükümetinin Türkiye’yi işgalci olarak gördüğünü, Türkiye’nin Suriye’ye teröristlerin girmesine yol açtığını” söyledi.

Aynı zamanda Türkiye’nin “dahil olmasının Suriye’deki çatışmaların savaşa dönüşmesine yol açtığını” öne sürdü.

Türkiye’nin, müttefiki ABD’nin Suriye karşıtı çizgisinden çok da çıkamayacağını iddia eden Hasan, yine de iki taraf arasında üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri tarafından yürütülen görüşmelerin bazı sonuçların doğmasını ve güvenin tesis edilmesini sağlayabileceğini dile getirdi.