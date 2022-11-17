Arnavutluk mahkemesinden Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için Türkiye’ye iade kararı
Arnavutluk'ta mahkeme, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.
Türkiye’nin aylardır kırmızı bültenle aradığı Özer, 30 Ağustos 2021'de Arnavutluk’un liman kenti Vlora’da yakalanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini söylemişti.
Özer’in avukatı Sevgi Erarslan ise müvekkili hakkında Türkiye’de görülen davanın “siyasi olduğunu” iddia etmişti.
Özer’in 20 Nisan 2021'de Arnavutluk'a giriş yaptığı tespit edilmişti.
Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, altısı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin 562 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 5 Nisan'da kabul edilmişti.
268 sayfadan oluşan iddianamede 2027 kişi şikayetçi olarak yer alıyor.
Thodex iddianamesinde yer verilen MASAK raporunda, Özer'in, 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer ettiği belirtildi.
İddianamede ayrıca işlenen suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydedildi.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşması 23 Eylül'de görülmüş, dava 16 Aralık’a ertelenmişti.