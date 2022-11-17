Arnavutluk mahkemesinden Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için Türkiye’ye iade kararı

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Özer’in avukatı Sevgi Erarslan ise müvekkili hakkında Türkiye’de görülen davanın “siyasi olduğunu” iddia etmişti.

Özer’in 20 Nisan 2021'de Arnavutluk'a giriş yaptığı tespit edilmişti.

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, altısı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin 562 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 5 Nisan'da kabul edilmişti.

268 sayfadan oluşan iddianamede 2027 kişi şikayetçi olarak yer alıyor.

Thodex iddianamesinde yer verilen MASAK raporunda, Özer'in, 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer ettiği belirtildi.