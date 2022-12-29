Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilimi azaltacak adım geldi

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5 dakika önce

Kosova’daki Sırplar, 19 gündür yolları kapatan barikatları kaldıracaklarını açıkladı. Kosovalı Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutuklanması Kosovalı Sırpların protestolarını şiddetlendirmesine yol açmıştı.

Kosova’nın polis memuru Pantic'i cezaevinden alarak ev hapsine koyacağını açıklaması, Kosovalı Sırpların barikatları kaldırmaya karar vermelerini sağladı.

Kosovalı Sırplarla Sırp kasabası Raska’da buluşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de barikatların kaldırılmasına karar verildiğini, ancak bunun biraz sürebileceğini belirtti.

İki taraf arasındaki son aylarda dozunu artıran gerilimin son günlerde iyice tırmanması üzerine ABD ve AB devreye girmişti.

ABD ve AB iki tarafa gerilimi azaltmaları çağrısında bulunmuştu.

Sırp lider Vucic, aynı zamanda ABD ve AB’nin barikatları kuran Kosovalı Sırpların ceza almayacağına dair garanti verdiğini belirtti.

Barikatların kaldırılmasının gerilimi dindirmesi bekleniyor.

Pazartesi günü Sırbistan ordusunu teyakkuza geçirdiğini açıklamıştı.

Kosova’nın kuzeyindeki Sırbistan sınırında Sırplar ve güvenlik güçleri arasında birkaç kez çatışma yaşanmıştı.

Görevdeki bir polis memuruna hakaretten tutuklanan polis memuru Pantic’in ev hapsine alınması ise Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Kosova hükümetinin adalet bakanını sinirlendirdi.

Kurti, "Terörle suçlanan bir kişinin ev hapsine konmasını talep eden savcının ve bunu onaylayan hakimin kim olduğunu merak ediyorum" dedi.

Kosova yönetimi, Sırbistan plakalı aracı bulunan Kosovalı Sırplara Kosova plakası zorunluluğu getirmiş, bunun üzerine Pantic polis memurluğu görevinden ayrılmıştı.

Artan gerilim ve barikatlar üzerine Sırbistan ve Kosova arasındaki iki sınır kapısından geçişler durmuş, bir diğeri ise dün trafiğe kapatılmıştı. Plaka kararıyla ilgili olarak Kasım ayı sonunda Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda anlaşma yapıldı; Kosova yönetimi plakalarını değiştirmeyenlere ceza verilmesi planından geri adım atmıştı.