Biden - Erdoğan görüşmesi yeni dönemin başlangıcı mı?

Kaynak, TCCB

bir saat önce

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceğini açıklaması sonrası Vilnius’ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir döneme yönelik mesajları öne çıktı.

Görüşmenin basına açık bölümünde sözlerine "Sayın Başkan, değerli dostum" diyerek başlayan Erdoğan, seçim tebriği için Biden'a teşekkür etti. Yaklaşan ABD seçimleriyle ilgili kendisine başarı diledi.

Erdoğan sözlerine, "(ABD ile) Stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim.” diyerek, Biden ile daha önceki buluşmalarını ‘ısınma turları’ olarak niteledi.

Erdoğan, 2002 yılından bu yana ilk kez Biden başkanlığı döneminde Beyaz Saray’da ağırlanmadı.

Cumhurbaşkanı, “Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Benim için bu yeni süreç 5 yıllık süreç” diyerek Ankara’nın iki ülke ilişkilerinin istikametine ilişkin yeni bakışına dair de sinyal verdi.

Bu görüşme sonrasında da Türkiye’ye F-16 satışına dair Washington’dan olumlu mesajlar gelmeye devam etti.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bakan Anthony Blinken’ın son haftalarda ABD Kongresi Dış İlişkiler Komisyonu üyeleriyle Türkiye’ye F-16 satışını görüştüğünü söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre Miller, Blinken’ın görüştüğü kişiler arasında Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez’in de olduğunu söyledi.

F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı için bu komisyonun üyelerinin onayı gerekiyor.

Miller “Bu konuşmaların içeriğini açıklamayacağım ama Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğimizi söyleyebilirim” dedi.

İlk kez 2021’den yapılan başvuru ile Türkiye ABD’den, 40 adet yeni F-16 ile mevcut 80'e yakın F-16’nın da modernizasyon kitlerini talep ediyor.

Olası anlaşmanın maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar civarında.

New York Times 'İsveç dönüşünü' yazdı

Kaynak, TCCB

New York Times gazetesi, Türkiye’nin İsveç konusunda yaptığı ‘dönüşün’ ABD ile ilişkileri düzeltmeye yönelik bir sinyal olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili, F-16’lar konusunda Kongre’nin fikrini Türkiye lehine çevirmek için İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakılması gerektiği konusunu Türk mevkidaşları ile konuştuklarını anlattı.

Haberde Beyaz Saray’dan alınan Biden’ın satış konusunda çalışacağı garantisinin de Erdoğan’ın kararına etki ettiği yorumu bazı Türk uzmanlarca dile getiriliyor.

Gazeteye konuşan German Marshall Fund Ankara Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, Türkiye’nin Rusya’dan uzaklaştığının da iki göstergesi olduğunu söylüyor.