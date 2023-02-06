Diyarbakır'da bulunan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer'den ilk deprem izlenimleri

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, BBC Türkçe

46 dakika önce

Kaynak, Hatice Kamer

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı son açıklamada, Kahramanmaraş'ta bu sabah 04:17'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen depremde toplam can kaybının 284'e ulaştığını, 2323 de yaralı olduğunu, 1710 binanın yıkıldığını söyledi.

Kamer şu sözlerle aktarıyor:

Depremden bir saat sonra Tesisler semtindeki sekiz katlı Serin Apartmanı'nın enkazının olduğu yere varabildik.

Binanın yanındaki ağaca asılı kalmış tül perdeler, molozların altında kalmış üzerine basarak ilerlediğimiz battaniyeler, görüntü oldukça korkunç.

Sekiz katlı binanın çevresinde büyük bir kaos, herkes el yordamıyla binadan birileri sağ çıkar umuduyla bağırıyor: "Kimse var mı, ses verin?"

Enkazın üstünde ekipler, çevresinde ise civarda oturan mahalle sakinleri bir umut canhıraş bağırıyorlar.

Kimse ne yapacağını bilmiyor.

Genç bir kadının, Serin Apartmanı'nda kardeşi ve yeğeni kalmış.

Onu arkadaşları teselli ediyor.

Yaşlı bir kadın ise Kürtçe ağıtlar yakıyor.

Geçen sene kaybettiği erkek kardeşinin geride bıraktığı eşi ve dört çocuğu binanın giriş katında yaşıyorlarmış.

Onu da çevredeki gençler teselli ediyor.

“Az önce bir genci kurtardılar inşallah sizinkiler de sağ çıkar" diye sakinleştirmeye çakışıyorlar, o ise çaresizce dizlerine vurup 12 katlı binadan geriye kapan enkazı gösteriyor, “Ama onlar giriş katında, nasıl olacak, hava da soğuk, donacak yavrularım…” diyerek ağıtlar yakıyor.

Bir anda kalabalıkta hareketlenme oluyor, insanlar koridor oluşturuyor, enkazdan bir kişi çıkarılıyor. Ölmüş. Derin bir sessizlik...

Kaynak, Hatice Kamer

Gün ağarınca yıkımın şiddeti daha net görülüyor.

Enkazın önünde duran iki genç, 12 katlı binanın beşinci katı olduğunu tahmin ettikleri molozların önünde içeriye ses veriyolar, “Bawer Abi, Bawer Abi, az kaldı seni kurtaracağız.”

Ambulans seslerine itfaiye sesleri karışıyor, çevrede enkazda yakınları olan ağlayan bir sürü insan.

Hava çok soğuk, yağmur yağıyor ve insanlar dışarıda çaresizce bekliyor.

Artçılar yüzünden insanlar evlere girmekten korkuyor.

Hâlâ bilgiler net değil ama saat 10:00 itibariyle 20 binanın yıkıldığı, 14 kişinin öldüğü, 250 kişinin yaralandığı haberi açıklandı.

Enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar enkaz altından 12 vatandaş canlı çıkarıldı.

Kaynak, Hatice Kamer

Ofis'te altı katlı bir bina yıkıldı. Bu, önceki binaya göre daha eski ama daha iyi durumda.

Yaralı bir kadın kurtarılınca, izleyenlerin içinden tekbir ve salavat getirenler oluyor.

Gün ağarınca Dağkapı’da, Diyarbakır’ın en eski alışveriş merkezi olan Diyar Galeriya’ya gidiyorum.

Burada da durum kötü, dört bloklu 12 katlı binanın 32 dairelik arka bloğu tamamen yıkılmış durumda.

Sabah 9:30’a kadar sadece iki kişi sağ çıkarılmış.

Hacı Avni Çelik, abisinin torunlarının yaşadığı bina önünde.

O da çaresizce bekliyor.

Enkazdakilerin isimlerini sayıyor: Süheyla, Samet, Fatoş, Serhat Özdemir, Irmak Çelik ve iki yeğenleri, Serhan Akyüz üç aile aynı dairede beşinci kattalarmış.

Binanın halini görünce gözleri doluyor.

O deprem sırasında köydeymiş, “Kerpiç evimiz sağlam ama beton bina un ufak olmuş” diyor.