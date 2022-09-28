Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bir milli güvenlik sorunudur

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28 Eylül 2022, 22:58 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP bir milli güvenlik sorunudur. Bunların mutlaka terörle, dağla bağlantısı var” dedi.

Mersin’deki polis evine saldıran eski Azadiya Welat gazetesi muhabiri Dilşah Ercan’ın, CHP’nin 2013’te hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda yer almasını eleştiren Erdoğan, “CHP’nin bu teröristlerden birini geçmişte gazeteci olarak savunması gündeme geldi. Devletin sözüne kulak verselerdi böyle utanılacak duruma düşmezlerdi. Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, hükümet düşmanlığı” dedi ve ekledi:

“İnternet sitelerinde 'tutuklu gazeteci' diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar, demek ki teröristin arkasındalar.

“Şu an Edirne’de tutuklu mahkum olanların durumu da aynı. Diyarbakır’da suçsuz evlatlarımızın, ‘sokağa çıkın’ sözleriyle ölümüne yol açmadılar mı?”

Erdoğan, yarın Putin’le görüşeceğini de söyledi.

Nükleer savaş endişelerine dair bir soruya ise “Bunu düşünmek bile istemiyorum” diye yanıt verdi.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgeleri ilhak etmesinden endişe duyduğunu belirten Erdoğan, “Tanıdığım Sayın Putin, bir şeyi kafasına koyarsa yapar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rusya’dan tahıl ve gübre ihracatının yakında başlamasını umduğunu da söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yeni sosyal konut projelerinde ödenecek taksitlerin sabit olmamasına dair eleştirileri sorulan Erdoğan “Sayın Kılıçdaroğlu’nun daire ihtiyacı mı var? Garanti istediğine göre böyle bir ihtiyacı var herhalde. Böyle bir ihtiyaç varsa TOKİ’ye müracaat eder, bitmiş olan konutlardan böyle bir imkan ona tanınabilir” dedi.

E﻿rdoğan yeni konutlar için inşaatların 25 Ekim'de başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ konutları için başvuruların 5 milyonu geçtiğini, projeye başlarken bunu tahmin edemediklerini söyledi.