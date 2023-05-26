Erdoğan ‘Özdağ bizden İçişleri Bakanlığı talep etti’, Özdağ ‘Kavram olarak bakanlık geçmedi’ dedi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu “İçişleri Bakanı olma” şartı karşılığında desteklediği iddiasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Ümit Özdağ’dan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Erdoğan, Kurtulmuş ve Destici, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı destekleme karşılığında Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı görevini talep ettiğini söylerken, Özdağ Cumhur İttifakı ile görüşmesinde “Bakanlık kavramının geçmediğini” ama süreci yönetmeye talip olduklarını dile getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk’e verdiği röportajda Özdağ’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendisini destekleme karşılığında İçişleri Bakanlığı görevini istediğini söyledi.

Erdoğan, Özdağ’ın bu talebini AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede ifade ettiğini belirtti:

“Numan Bey'e 'AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa, destek veririm' demiş. Numan Bey de kendisine, 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız.”

Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Özdağ'a üç bakanlık teklif ettiğini de iddia etti. Ancak kamuoyunda daha önce de yer alan bu iddia CHP tarafından reddedilmişti.

Öte yandan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Habertürk’te katıldığı bir programda, Özdağ ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı:

"Sayın Özdağ göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Göç meselesinin bizim tarafından düzenlenmesinin doğru olacağı, böyle bir bakanlığın tahsis edilmesi, tercihen İçişleri Bakanlığı olmasının doğru olacağını ifade etti.

“Biz de şunu söyledik; Bizim Cumhur İttifakı'nın temel özelliği şu. Biz başından itibaren hiçbir şekilde al-ver pazarlığı içerisinde olmadık. Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır.”

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, AKP’nin bakanlık pazarlığına oturmayınca Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini öne sürdü.

Destici, "AK Parti ile yaptığı görüşmede de Özdağ'ın birkaç bakanlık talebinde bulunduğunu biliyoruz. AK Parti tarafından da bu teklifin reddedildiğini biliyoruz. AK Parti bunu kabul etseydi belki de bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir destek açıklanacaktı" dedi.

Ümit Özdağ: Kavram olarak bakanlık geçmedi

Ümit Özdağ Habertürk’te katıldığı programda Destici'ye yanıt verdi.

Özdağ, AKP ile görüşmeleri sırasında “13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmeleri” şartını oraya koyduklarını ve “Bu işi siz yapamazsınız, biz yaparız. Biz görev alacağız bu süreçte ve bu geri dönüş sürecini yöneteceğiz” dediğini kaydetti.

Özdağ, “Kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice itibariyle bu süreci yönetecekseniz bu sürecin içerisinde fiilen yer almanız lazım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı nasıl gündeme geldi?

Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na destek açıkladığı basın toplantısı öncesinde Twitter’da yaptığı bir paylaşım, “Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı görevini istediği” yönünde tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Özdağ paylaşımında, CHP’li gençlere seslenerek, “Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek” demişti.