Netflix: RTÜK’ün ardından Suudi Arabistan’dan da ‘ahlak’ uyarısı

Kaynak, NETFLIX / JURASSIC WORLD: CAMP CRETACEOUS Fotoğraf altı yazısı, Suudi devlet televizyonu Jurassic World: Camp Cretaceous’ta iki genç kadının öpüştüğü sahneyi sansürledi

bir saat önce

Suudi Arabistan Netflix’in “İslami ve toplumsal değerler ve prensiplere aykırı” tüm içerikleri kaldırmasını talep etti.

Suudi basının aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’ın açıklamasına Körfez İşbirliği Örgütü’nün (GCC) medya denetleme kuruluşu da destek verdi.

Bu ülkelerin hangi içerikten rahatsız olduğuna dair detay verilmese de Suudi devlet televizyonu daha önce Jurassic World: Camp Cretaceous’ta iki genç kadının öpüştüğü sahneyi sansürlemişti.

Bu içerik daha önce de Türkiye’deki Radyo ve Televizyon Üst Kurumu’nun (RTÜK) tepkisini çekmişti.

Temmuz ayında bu içeriğe soruşturma başlatan RTÜK, Ağustos ayında animasyonun “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı” olduğuna karar vererek Netflix’e idari yaptırım uygulamıştı.

Suudi Al Ekhbariya TV’nin haberinde Jurassic World’ün yanı sıra Fransız filmi Cuties de yer aldı.

Haberde Netflix “Çocukların sağlıklı yetişmesini tehdit eden ahlaksız mesajlar veren sinematik bir kılıf” olarak nitelendi.

Suudi Arabistan ve GCC yetkilileri, şirketten bu içerikleri kaldırmalarını talep ettiklerini, şirketin bu karara uyup uymayacağını denetleyeceklerini söyledi.

Netflix henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan’da cinsel yönelim veya toplumsal cinsiyet kimliğine dair yasalar olmasa da evlilik dışı ilişkiler ve eşcinsellik yasak.

Eşcinsel ilişkilerin ne kadar ciddi algılandığına bağlı olarak, idam veya kırbaç cezası veriliyor.

Suudi Arabistan Nisan ayında vizyona girmesi planlanan Dr. Strange filmi için Disney’den “LGBTQ referansları” olarak tanımladıkları şeyleri çıkarmalarını talep etmiş, bu talep reddedilince de filmin gösterimine izin vermemişti.

Aynı cinsiyetten iki kişinin öpüştüğü bir sahne olduğu gerekçesiyle Lightyear filmi de hem Suudi Arabistan’da hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nde Haziran’da yasaklanmıştı.