Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitinginde konuştu: 'Kılıçdaroğlu’na bu vatanı böldürtmeyeceğiz'

Kaynak, Getty Images

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime bir hafta kala yaptığı İstanbul mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı konuşmasında Millet İttifakı’nın Cumartesi yaptığı İstanbul Maltepe’de yaptığı mitingi için “Niye mitingini Yenikapı’da yapamadı? Nerede yaptı? Maltepe’de. Çünkü bu iş farklı bir şey” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz.' derse, bu iş biter" şeklinde konuştu.

Konuşmasında sıklıkla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan, “Terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu’na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olayları üzerinden de Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar Atik Valide Camii'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Tüneller açmaya kalktılar. Ama bedelini ağır ödediler. Bay Bay Kemal istersen fıçılarla iç. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz”

Erdoğan, Avrupa gazetelerinin de İstanbul mitingini izlediğini savundu ve “İşte burada cevabı siz vereceksiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da hedef aldı.

İmamoğlu’na ilk ismiyle hitap eden Erdoğan, “Van'da da PKK'lılarla anlaşmışlar, onların işaretini yapıyorlar. Ya Ekrem, sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmetkar olmak varken senin oralarda ne işin var?” dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Miting alanına giden yollardan manzaralar

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin havadan görüntüsü