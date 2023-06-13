İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 kişinin cesedi bulundu, bir kişi gözaltında

Daha sonra polis, bir minibüsün üç kişiyi ezmeye çalıştığını ve üç yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bunun ardından da başka bir caddede bir ceset daha bulundu.

Yazılı açıklama yapan Nottinghamshire Emniyet Müdürü Kate Meynell "Bu korkunç ve trajik olayda üç kişi yaşamını kaybetti. Olayların bağlantılı olduğunu düşünüyoruz ve gözaltında bir erkek var. Soruşturma erken aşamaarında ve bir dedektif ekibi tam olarak ne yaşandığını ortaya çıkartmak için çalışıyor" dedi.