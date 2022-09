Tarihi romanlarıyla bilinen yazar Hilary Mantel 70 yaşında hayatını kaybetti

bir saat önce

Mantel, Thomas Cromwell Üçlemesi'nin ilk kitabı Kurtlar Hanedanı (Wolf Hall) ile 2009 yılında ve serinin ikinci kitabı Ölüleri Getirin (Bring Up the Bodies) ile 2012 yılında olmak üzere iki kez Booker Ödülü'ne layık görülmüştü.

Serinin üçüncü ve son kitabı Ayna ve Işık (The Mirror and the Light) 2020 yılında basılmış ve Booker Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Hilary Mantel, Margaret Thatcher'ın Suikasti (The Assassination of Margaret Thatcher), Vacant Possession, Every Day is Mother's Day ve anılarını derlediği Giving up the Ghost da dahil olmak üzere 17 kitaba imza atmıştı.