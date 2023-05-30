Ajax CEO'su Edwin Van der Sar istifa etti: 'Başarısızım, kulüpte kendim için bir gelecek göremiyorum'

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30 Mayıs 2023, 12:05 +03 Güncelleme 53 dakika önce

Hollanda Ligi’nde (Eredivisie) son 14 yılın en kötü sezonunu geçiren ve 3. olan Ajax’ın CEO'su Edwin van der Sar istifa etti. Hollanda futbolunun yetiştirdiği en önemli kalecilerden biri olan van der Sar, 11 yıldır Ajax’ın en yetkili ismiydi.

Hollanda Ligi’nde 36 kez şampiyonluk yaşayan Ajax'taki çöküşün sorumlusu olarak eleştirilen Edwin van der Sar, bu sabah istifasını açıkladı.

52 yaşındaki eski milli kaleci, “Dramatik sezonun ardından artık kulüpte kendisi için bir gelecek göremediğini” söyledi.

Van der Sar, “Yönetim Kurulu'nda neredeyse 11 yıl geçirdikten sonra çok yoruldum. Çok güzel şeyler yaşadık ama aynı zamanda inanılmaz zor bir dönem oldu” dedi.

Ajax Denetleme Kurulu Başkanı Pier Eringa ise Van der Sar'ın görevde kalmasını çok istediklerini belirterek, "Ancak kararı kesindi ve buna saygı duymalıyız. Onun döneminde kulüp birçok başarıya imza attı, muazzam bir şekilde büyüdü ve uluslararası prestij de kazandı. Görevleri mevcut yönetim tarafından devralınacak" diye konuştu.

Van der Sar'ın döneminde ligde üst üste 4 kez şampiyon olan Ajax, Avrupa kupalarında da yeniden adından söz ettirmeyi başardı.

Ancak Ajax’taki başarılı gidiş, son 1,5 yılda tersine dönmeye başladı.

Van der Sar’ın “sağ kolu” olan Futbol Şubesi Sorumlusu Marc Overmars’ın kulüp çalışanı kadınlara yönelik taciz iddiaları üzerine kovulması, Ajax’taki kötü gidişin başlangıcı oldu.

Daha sonra Teknik Direktör Erik Ten Hag’ın, Manchester United ile anlaşarak İngiltere Premier Ligi’ne gitmesi, Ajax’taki geriye gidişi hızlandırdı.

UEFA Şampiyonalar Ligi’nde ağır yenilgiler alarak elenen Amsterdam ekibi, Hollanda Birinci Ligi'nde de (Eredivisie) istediği sonuçları alamadı.