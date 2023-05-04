Brezilya polisi, ülkenin eski lideri Bolsonaro'nun evine baskın düzenledi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Jair Bolsonaro

21 dakika önce

Brezilya’da polis eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun evinde arama yaptı.

Başkent Brasilia’daki arama, eski liderin Covid aşısı kayıtları üzerinden yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak yapıldı.

Bolsonaro’nun ABD’ye gidebilmek için aşı kayıtlarında sahtecilik yapmış olabileceği iddia ediliyor.

Polisler, operasyonda Bolsonaro’ya ve eşine ait cep telefonlarına el koydu, bazı kişiler gözaltına alındı.

Eski lider, aşı kayıtlarında sahtecilik iddiasını reddediyor.

Jair Bolsonaro, Covid aşılamalarına açıkça karşı çıkmıştı. Bunun yanında farklı defalar aşı ve yan etkileri konusunda doğru olmayan bilgi paylaşmıştı.

Aşı olmayacağını tekrar tekrar söylemesine karşın Bolsonaro, kayıtlarını kamuya açmayı da reddediyordu.

Ancak yeni seçilen Lula hükümetindeki bir resmi yetkili, bu kayıtların kamu yararı nedeniyle açıklanması kararı verdi.

Kayıtlar, Bolsonaro’nun 2021’de aşı olduğunu gösterdi.

Ancak polis bu aşı belgesinin sahte olabileceği iddiasıyla Çarşamba günü Bolsonaro’nun evinde arama yaptı.

Bolsonaro aşı iddialarını reddediyor

Federal polis, Bolsonaro’nun, ABD’ye gidebilmesi için gerekli olan aşı sertifikasını elde edebilmek için kayıtlara “doğru olmaya veri” yerleştirdiğini düşünüyor.

Gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, belgede sahtecilik iddiasını reddeti ve “Benim tarafında hiçbir şey üzerinde oynanmadı” savunmasını yaptı.

Brezilyalı siyasetçi aşı olduğu iddiasını da reddetti ve “Olmadım, nokta” dedi.

Bolsonaro, siyasi rakibi Lula’nın yemin töreninden birkaç gün önce ABD’nin Florida eyaletine gitti.

ABD’li resmi yetkililer, Bolsonaro’nun ülkeye hangi vize ile girdiği ya da aşı belgesi gösterip göstermediği soruları ile ilgili yorum yapmıyor.

Bolsonaro 30 Mart’ta ülkesine geri döndü ve o zamandan bu yana iki farklı soruşturma nedeniyle polise ifade verdi.