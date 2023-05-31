CHP'de değişim toplantıları başlıyor: MYK üyeleri topluca istifalarını sunacak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke görev almayacak

Kaynak, Getty Images

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



31 Mayıs 2023, 16:09 +03 Güncelleme 36 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçim yenilgisinin ardından iç değerlendirme toplantıları başlıyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak.

Açık uçlu olması beklenen toplantıda MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak.

Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından yeni MYK'yı belirlemesi bekleniyor.

Aralarında milletvekilliğine aday olmayan Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de bulunduğu bazı isimlerin yeni yönetimde görev almak istemediklerini Kılıçdaroğlu'na ilettikleri öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından yapılan kısa MYK toplantısında bazı üyeler istifa edebileceklerini söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Selin Sayek Böke'nin de aralarında olduğu bazı isimlerin yeni yönetimde görev almak istemediklerini Kılıçdaroğlu'na ilettikleri öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ise “başarısızlığı kabul etmek anlamına geleceği” gerekçesiyle bu üyelerden bir süre beklemelerini istemişti.

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi’nde yarın yapılacak MYK toplantısında ise tüm üyeler istifalarını Kılıçdaroğlu’na sunacak ve CHP lideri bu kez istifaları kabul edecek.

CHP kaynakları bu istifanın, her seçim sonrasında olduğu gibi, değişim için Genel Başkan'ın elini rahatlatmak amacı taşıdığını ifade ediyorlar.

Kıldaroğlu'nun Cumartesi günü yapılacak PM toplantısının ardından yeni MYK'yı belirlemesi bekleniyor.

MYK ve PM'de kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor.

Bazı MYK üyeleri ise Meclis grup yönetiminde yer almak istiyor.

MYK'da kapsamlı değişiklik yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun bazı isimleri ise görev alanını değiştirerek koruyabileceği belirtiliyor.