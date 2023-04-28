Eski BBC Ukraynaca çalışanı, cephede hayatını kaybetti

Kaynak, SASHA BONDARENKO/FACEBOOK

43 dakika önce

Eski BBC Ukraynaca gazetecisi Oleksandr Bondarenko, Ukrayna’da cephedeki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Bondarenko, Şubat 2022’de Rus işgali başladığında gönüllü olarak orduya katılmıştı. İlk olarak orduda iletişim uzmanı ve medya eğitimcisi olarak çalışan Bondarenko, daha sonra cepheye gönderildi.

Bonderanko’nun hayatını kaybettiğine dair ayrıntılar henüz bilinmiyor, anca yakın arkadaşları “ölümüyle çatışmalar sırasında buluştuğunu” söyledi.

Saşa ve Şaşko adlarıyla da bilinen Bondarenko, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesindendi.

Kiev’de 2007-2011 yılları arasında, BBC Ukraynaca’nın radyo programlarında muhabir, sunucu ve editör olarak çalıştı. Daha sonra başka medya kuruluşlarında çalışmak için BBC’den ayrıldı.

Bondarenko, Rus işgalinin ardından işlerini bırakıp, ülkelerini savunmak için orduya katılan binlerce Ukraynalı’dan biriydi.

BBC Ukraynaca’nın eski Müdürü Maciek Bernatt- Reszczynski, “Banderanko’nun Kiev ekibinde çalışmış olmasından dolayı çok şanslı olduklarını” söyledi ve “Bu sıra dışı adam hep yeni meydan okumalar istiyordu. Buna ülkesini savunmak için yaptığı kahramanca davranışı da dahil” dedi.

Bondarenko BBC’den sonra televizyon muhabirliği yapmış ve Kiev’de 2013 ve 2014’te düzenlenen hükümet karşıtı gösterileri ve Kırım’ın Mart 2014’teki ilhakını haberleştirmişti.