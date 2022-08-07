Kılıçdaroğlu’ndan öğretmenlere: ‘Kariyer sınavına girmeyin’

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7 Ağustos 2022, 20:29 +03 Güncelleme 4 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere seslenerek “saygısızlık” olarak nitelendirdiği “kariyer sınavına” girmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu daha önce de sınava tepki göstermiş ve “En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur” demişti.

CHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak buluruz" dedi.

“Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı” ismindeki sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

Sınav sonucunda başarı gösteren öğretmenlere “uzman” ve “başöğretmen” ünvanları verilecek. 100 sorudan oluşacak test sınavında, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınava katılacak öğretmenlerin sınav öncesinde 18 Temmuz’da başlayacak 3 Ekim’e kadar eğitim programlarını tamamlamaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, toplamda 614 bin 446 öğretmenin sınava başvurduğunu söyledi.

Vural, öğretmenlerin Ocak 2023 itibariyle yeni özlük haklarını almış olacağını da sözlerine ekledi.

'Öğretmenin emeğini değersizleştiremeyeceksiniz'

Söz konusu sınav, Şubat 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında yapılıyor.

Bazı sendika ve meslek örgütleri kanuna ve ilgili yönetmeliğe mesleği itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Bu kapsamda ülke çapında pek çok eylem de yapıldı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Öğretmenin emeğini değersizleştiremeyeceksiniz” diyerek sınava tepki gösterdi.