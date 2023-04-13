Haluk Levent TIME dergisinin 'En etkili 100 kişisi' listesine girdi, ödülü reddetti

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50 dakika önce

TIME dergisi, 2023 yılının en etkili 100 kişisi arasında Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile BioNTech şirketinin sahipleri Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin’i de saydı. Tanıtım yazısının içeriğinin “kendisini üzdüğünü” söyleyen Levent, ödülü reddedeceğini açıkladı.

Tanıtım yazısını Elif Şafak yazmış ve hükümetin deprem sonrası "beceriksiz olduğunu" söylemişti.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarıyla takdir toplayan ve yüksek bağış rakamlarıyla güvenilirliğini kanıtlayan Levent, Twitter’dan ödülü kabul etmeyeceğini açıkladı.

Levent, Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesine girdiğini, “İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim” sözleriyle duyurdu.

Daha sonra ise “içeriğin kendisini üzdüğünü” söyleyen Levent, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil” dedi.

Levent sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım.

“Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım.”

Haluk Levent’in Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesindeki tanıtım metnini yazar Elif Şafak kaleme aldı.

Şafak yazısında, “Felaketin ardından, dakikalar ölüm kalım arasındaki fark anlamına gelirken ve Türk hükümeti son derece beceriksiz olduğunu ortaya koyarken, Ahbap çoktan sahada çalışıyor, hayatlar kurtarıyordu” dedi.

Şafak tanıtım yazısında, "Eğer 'ses yok' ifadesi umutsuzluğun sembolüyse, Haluk Levent de umudun sembolüdür" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Levent sadece bir topluma ilham kaynağı olmuyor, aynı zamanda tek bir kişinin felaket sayılabilecek trajediler karşısında oynayabileceği rolü gösteriyor.”

Özlem Türeci ve Uğur Şahin de listede

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Listede Haluk Levent’in yanı sıra BioNTech şirketinin kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin de yer aldı.

Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş ailelerin çocukları olan Türeci ve Şahin, n-RNA bazlı koronavirüs aşısını ilk geliştiren bilim insanları olmuşlardı.

Listede Türeci ve Şahin için yazılan tanıtım yazısında bu sefer kanser çalışmalarından bahsedildi.

Türeci ve Şahin’in koronavirüs aşısını geliştirmeden önce, hücrelerimize hangi proteinleri inşa edeceklerini söyleyen molekül olan mRNA'yı kullanarak kanserle savaşmanın yollarını araştırdıkları, Covid-19’un çıkışının ardından ise bu çalışmalarından yola çıkarak aşıyı buldukları kaydedildi.

Yazı şöyle devam etti: